Contest Grafico Genova Blue Street 2021

Al via la II edizione della Call4Ideas per la creazione di elaborati di Poster Art per diffondere e promuovere la Blue Economy

Clickutility Team, in collaborazione con il Comune di Genova promuove la seconda edizione della Call4Ideas per la creazione di elaborati di Poster Art volti alla diffusione e alla promozione dell’evento Genova Blue Street, iniziativa collaterale e divulgativa legata al Blue Economy Summit (www.besummit.it), manifestazione che si svolgerà a Genova dal 13 al 16 ottobre 2021.

Obiettivo del contest è creare consapevolezza sulle opportunità di sviluppo che derivano dalla blue economy, sull’importanza della salvaguardia dell’ambiente marino e su molte altre tematiche legate all’economia del mare. In questa edizione i partecipanti potranno scegliere come oggetto del proprio elaborato grafico una o più aree tematiche dell’evento Blue Economy Summit:

-Prospettive di sviluppo del Porto di Genova

-Riqualificazione e valorizzazione del waterfront delle aree portuali e della costa

-Ambiente e sostenibilità dell’ecosistema marittimo: idee, percorsi di salvaguardia che coinvolgono i protagonisti della Blue Economy

-Sviluppo degli sport nautici e nuovi modelli di fruizione sostenibile della risorsa mare

-Il rilancio del turismo che viene dal mare e per il mare

-Un mare di opportunità: start up e open innovation del settore della blue economy

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita e l’adesione può essere singola o in gruppo. Il contest è aperto a tutti coloro che desiderano proporre progetti di poster art con una tecnica a libera scelta utilizzando i colori della manifestazione.

È consentita la consegna di un massimo di tre progetti. Sono permessi elaborati grafici non inediti, a condizione che non siano stati già candidati alla scorsa edizione del medesimo concorso.

Saranno scelti, pubblicati e stampati 30 lavori che, dall’11 al 24 ottobre 2021, saranno affissi come manifesti in diverse zone della città di Genova.

TERMINI DI CONSEGNA

I lavori devono essere inviati all’organizzazione entro e non oltre le 23.59 (ora italiana) del 26/09/2021 all’indirizzo e-mail contest@besummit.it corredati del modulo di iscrizione debitamente compilato.

Il bando e maggiori dettagli sulla partecipazione e sulle specifiche tecniche richieste per l’impaginazione sono disponibili alla seguente pagina: https://www.besummit.it/contest-genova-blue-street/