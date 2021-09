Seafuture 2021: Conferenza Stampa 14 settembre ore 11.00 La Spezia

Italian Blue Growth srl (IBG), Marina Militare e la Camera di Commercio Riviere di Liguria sono liete di invitare la S.V. alla Conferenza Stampa che si terrà Martedi 14 Settembre, alle ore 11.00, presso la SALA MARMORI della Camera di Commercio Riviere di Liguria, in Piazza Europa 16 – 19124 La Spezia, per presentare la manifestazione SEA FUTURE 2021, che avrà luogo a La Spezia, dal 28 settembre al 1 ottobre p.v.

La conferenza stampa sarà l’occasione per illustrare il programma e i partecipanti alla 7° edizione dell’evento.

In considerazione della particolare situazione sanitaria in atto, la conferenza stampa potrà essere fruita in presenza o da remoto. A tal riguardo, si chiede gentilmente di comunicare entro venerdì 10 settembre p.v., l’adesione e le modalità con cui si desideri partecipare, inviando una mail al seguente indirizzo: info@ibgsrl.it

In accordo alle vigenti disposizioni sanitarie, si richiede ai convenuti di mostrare la personale certificazione Green Pass in corso di validità.