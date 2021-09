AdSP MAS: PORT DAYS 2021

SANTA MARTA, FABBRICATO 1

ARTERMINAL – VENEZIA

MERCOLEDI 29 SETTEMBRE ALLE ORE 11.30

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Fulvio Lino Di Blasio, insieme alla Presidente della IV Commissione Consigliare – Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia Deborah Onisto, al Comandante del Porto Amm. Isp. (CP) Piero Pellizzari, alla Presidente The International Propeller Club Port of Venice Anna Carnielli e al Portavoce della Venezia Port Community Alessandro Santi presenteranno alla stampa, in presenza e in collegamento online, il programma delle iniziative locali realizzate nell’ambito degli Italian Port Days, promossi su scala nazionale da Assoporti, per sensibilizzare il territorio sul ruolo della portualità come risorsa.