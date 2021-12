AdSP MLO: Potenziamento security varchi portuali, presentazione del progetto

Presentazione del progetto di potenziamento della security dei varchi portuali che ha l’obiettivo di rafforzare l’infrastruttura di controllo e gestione di accesso ai varchi.

I lavori, che entreranno nel vivo nel gennaio del 2022 e avranno una durata di circa 18 mesi, riguardano aspetti infrastrutturali come l’aggiornamento delle garitte, l’incremento della larghezza delle corsie, l’ottimizzazione dei layout di varco, l’installazione di telecamere per la lettura delle targhe e dei codici contenitori, e il posizionamento di pannelli a messaggi variabili per indirizzare i flussi in entrata e in uscita dal porto. Gli interventi renderanno ancora più efficienti i controlli e aumenteranno la sicurezza del Porto contro possibili atti illeciti intenzionali.