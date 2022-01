Salerno Formazione: Master di Alta Formazione Professionale in Salute e sicurezza del lavoro portuale ed in Gestione assicurativa dei sinistri marittimi e dei trasporti

Salerno Formazione, società operante nel settore della didattica, della formazione professionale e certificata secondo la normativa 9001 del 2008 EA37, è sempre più attenta al settore della blueconomy. Infatti, a partire dal nuovo anno, sono aperte le iscrizioni al Master di Alta Formazione Professionale in Salute e sicurezza del lavoro portuale, con l’obiettivo di formare figure con precedente profilo professionale di addetti o responsabili di Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali, Consulenti del lavoro, Medici del lavoro, Igienisti industriali, Operatori delle ASL, Personale di enti ed istituzioni pubbliche e private e, in generale, di chi opera nel settore della salute e sicurezza sul lavoro, e il Master di Alta Formazione Professionale in Gestione assicurativa dei sinistri marittimi e dei trasporti che si rivolge ad Avvocati, Intermediari assicurativi, Periti assicurativi, Funzionari e liquidatori di società assicuratrici e Magistrati per favorire lo sviluppo di competenze manageriali offrendo opportunità di impiego nelle diverse realtà afferenti al settore delle assicurazioni dei trasporti, dalle società di assicurazioni alle società di brokeraggio assicurativo, alle società o studi di perizie e agli uffici legali di società di trasporti e spedizioni o di società armatoriali.

PROGRAMMI DI STUDIO

MASTER DI ALTA FORMAZIONE IN SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO PORTUALE

Modulo I – Infrastruttura portuale, viabilità e movimentazione delle merciIl porto

L’impresa portuale

I servizi portuali

La safety portuale

Modulo II – Normativa internazionale e comunitaria

Convenzione ILO n. 152/1979

Regolamento (UE) n. 352/2017

Modulo III – Normativa italiana

Legge n. 84/94

Decreto Legislativo n. 272/1999

Decreto Legislativo n. 81/2008

Decreto Legislativo n. 232/2017

CCNL Porti

Modulo IV – Il rischio nel lavoro portuale

Valutazione preventiva e check list

Gli spazi chiusi della nave

Il traffico veicolare

La movimentazione aerea del carico

Il trasferimento meccanico dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi

Orari di lavoro, ciclo produttivo e inidoneità alla mansione come fattori di rischio

Modulo V – I pericoli derivanti dalle sostanze pericolose

Microclima, vibrazioni e rumori

Fumi e polveri

Incendio/Esplosione

Rinfuse chimiche

Sostanze e preparati pericolosi

Modulo VI – Gli infortuni nel lavoro portuale

Tipologie di infortuni

Prevenzione degli infortuni e misure organizzative

Il soccorso

Le ispezioni

Modulo VII – La malattia del lavoratore portuale

Tipologie di malattie professionali

La gestione della malattia: INPS e INAIL

Modulo VIII – L’organizzazione del lavoro portuale tra competenze pubbliche e private

Il ruolo del datore di lavoro

Il ruolo dell’Autorità di Sistema Portuale

Dispositivi di protezione individuale

La gestione delle emergenze

Addestramento, informazione e formazione dei lavoratori

MASTER DI ALTA FORMAZIONE IN GESTIONE ASSICURATIVA DEI SINISTRI MARITTIMI E DEI TRASPORTI

MODULO I – L’assicurazione

Origine delle assicurazioni

Il mercato assicurativo

L’impresa di assicurazioni

Il broker assicurativo

Polizza e premio assicurativo

MODULO II – Disciplina giuridica delle assicurazioni marittime e dei trasporti

Il codice civile

Il codice della navigazione

Il codice delle assicurazioni

La disciplina dei formulari

I Protection & Indemnity Clubs (P&I)

MODULO III – Il rischio assicurato

I limiti spaziali e temporali della copertura assicurativa

Oneri, obblighi e diritti dell’assicurato e dell’assicuratore

La surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile

La riassicurazione

MODULO IV – Assicurazione corpi, merci e patrimoni

L’assicurazione corpi e macchine

L’assicurazione dei profitti sperati sulle merci

L’assicurazione del nolo

MODULO V – I danni indennizzabili

La liquidazione dell’indennizzo per avaria

La liquidazione dell’indennizzo per abbandono della nave

Gli oneri di assistenza e di salvataggio

I rischi garantiti e le esclusioni: le Institute Cargo Clauses

MODULO VI – Tipologie di assicurazioni

L’assicurazione contro gli infortuni del personale navigante

L’assicurazione per danni da urto

L’assicurazione per danni da inquinamento marittimo da idrocarburi

L’assicurazione per crediti marittimi

L’assicurazione dei passeggeri trasportati

L’assicurazione contro la pirateria

MODULO VII – L’assicurazione nella nautica da diporto

La disciplina del codice civile

La disciplina del codice della nautica da diporto

L’assicurazione del gestore del porto turistico

MODULO VIII – Gli organi di vigilanza, ispezione e controllo

L’associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni (IAIS)

L’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

L’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL)

MODULO IX – Il contenzioso assicurativo

Le inchieste sui sinistri marittimi

La legittimazione processuale dell’intermediario

L’individuazione della giurisdizione competente

La prescrizione

MODULO X – La risoluzione stragiudiziale delle controversie

Applicabilità di negoziazione assistita e mediazione

L’arbitrato nel settore assicurativo marittimo

Multi-party disputes e consolidation di arbitrati marittimi