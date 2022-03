Ucraina: situazione nel Mar Nero e nel Mar d’Azov

Crimea. La Coast Gard di Crimea e Mar d’Azov ha diramato una nota aggiornata sulla situazione portuale e marittima nell’area di conflitto, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia

Da stamane l’energia elettrica nel porto di Mariupol è stata interrotta. I combattimenti possono aver luogo all’interno o vicino ai porti ucraini, con attacchi alle infrastrutture portuali, con equipaggi e navi nei porti ucraini soggetti a danni collaterali. Tutti i porti commerciali in Ucraina hanno smesso di operare. Nel frattempo, le operazioni di tutti i porti russi che si affacciano sul Mar Nero continuano ad operare regolarmente, sebbene in alcuni porti il ​​livello di sicurezza dell’ISPS sia stato portato al livello 2.

L’International Ship and Port Facility Security (Code ISPS) è il codice internazionale che regola le norme di sicurezza delle navi e degli impianti portuali (come emendato in Safety of Life at Sea -SOLAS Convention). I livelli di sicurezza marittima (MARSEC, Maritime Security) sono stati costruiti per comunicazioni rapide dalla nave alla Guardia Costiera per diversi livelli di minaccia a bordo o a terra. MARSEC Livello 1 è il livello normale a cui la nave o l’impianto portuale opera quotidianamente.

Il livello 1 garantisce che il personale di sicurezza mantenga una sicurezza minima adeguata 24 ore su 24, 7 giorni su 7. MARSEC Livello 2 è un livello elevato per un periodo di tempo durante un rischio per la sicurezza che è diventato visibile al personale di sicurezza. Durante questo livello di sicurezza saranno attuate adeguate misure aggiuntive. MARSEC Livello 3 includerà misure di sicurezza aggiuntive per un incidente che è imminente o si è già verificato che deve essere mantenuto per un periodo di tempo limitato. La misura di sicurezza deve essere rispettata anche se potrebbe non esserci un obiettivo specifico che è stato ancora identificato.

Il Mar d’Azov è chiuso alle navi mercantili, probabilmente dalle forze navali russe nello stretto di Kerch. Tuttavia, lo stretto dovrebbe essere aperto per le navi in ​​transito a sud dal Mar d’Azov al Mar Nero.

L’accesso alla parte nord-occidentale del Mar Nero, a nord del parallelo di latitudine 45º 21′ N, è vietato dalla Marina russa.

Il transito dell’equipaggio verso le città portuali può essere influenzato dalle operazioni di combattimento; le strade potrebbero essere bloccate e gli aeroporti e lo spazio aereo sono chiusi, limitando ulteriormente il traffico.

Le Autorità di Crimea, affermano che senza il permesso Russo, il passaggio delle navi della NATO attraverso lo Stretto di Kerch al Mare di Azov è escluso. Secondo l’accordo russo-ucraino del 2003, le navi militari provenienti da paesi stranieri possono entrare nella zona marittima di Azov solo con il consenso di entrambe le parti, Russia e Ucraina. Lo Stretto di Kerch è l’unico passaggio da e verso il Mar Nero dal Mare d’Azov. Sul Mare d’Azov formalmente – in base al trattato stipulato nel 2003 – sia i russi che gli ucraini hanno diritto di navigazione e le acque vengono considerate acque internazionali. Lo Stretto invece è una faccenda più complicata perché i russi da quando la Crimea ha proclamato l’indipendenza da Kiev con il referendum di annessione alla Federazione Russa ne controllano entrambe le sponde.

Abele Carruezzo