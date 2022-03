Nel porto di Bari il nuovo sistema PortNet

Le giornate dell’8 e del 9 Marzo 2022 rappresentano delle date molto importanti per l’evoluzione e lo sviluppo della gestione dei dati portuali del porto di Bari, in quanto nei suddetti giorni è stato illustrato agli operatori portuali ed enti il nuovo sistema per la gestione dei servizi dell’Avvisatore Marittimo di Bari: il sistema PortNet, già operativo nei porti di Livorno, Savona e Vado Ligure.

La presentazione è stata curata dagli sviluppatori e coordinatori che hanno illustrato ai presenti il nuovo modello di gestione del traffico portuale.

Il sistema presenta elementi di innovazione capaci di garantire:

-un maggiore velocità nell’invio dei dati di partenza, arrivo e movimento delle navi

-una migliore gestione dei dati operativi conservati all’interno di un unico archivio gestito direttamente dall’Avvisatore senza l’ausilio di terzi

-un incremento nella produzione e nell’elaborazione dei dati statistici inerenti le navi che scalano il porto e l’utilizzo delle banchine.

La versatilità del sistema consente una rapida configurazione sulle esigenze e peculiarità di ciascun porto oltre a snellire e automatizzare le comunicazioni in tempo reale tra Avvisatori Marittimi e operatori portuali e garantire la certezza del dato. Anche Autorità e organi di controllo si sono dimostrati interessati ai dati validati e ai servizi resi disponibili.