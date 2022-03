Project44 lancia ‘Yard Solutions’, il servizio per trasformare i processi di prenotazione degli slot, di visibilità e di gestione del piazzale

La piattaforma unificata migliora le operazioni di piazzale riducendo i processi manuali, gli errori umani e i costi complessivi

Milano– project44, la piattaforma che fornisce agli spedizionieri, ai trasportatori ed agli operatori di logistica un accesso alla visibilità in tempo reale di tutte le spedizioni indipendentemente dal tipo di trasporto, ha annunciato oggi il lancio e la disponibilità immediata di ‘Yard Solutions’, una serie completa di funzionalità di gestione delle banchine, dei piazzali e delle risorse, progettata per migliorare l’efficienza e automatizzare le operazioni da un’unica piattaforma.

La suite Yard Solutions di project44 comprende tre offerte: Slot Booking, Yard Visibility e Yard Management. A differenza delle soluzioni tradizionali, che sono ostacolate dalla tecnologia preesistente e risultano di difficile integrazione nel più ampio ecosistema della supply chain, la soluzione di project44 e la sua architettura API-first forniscono un monitoraggio della posizione in tempo reale e utilizzano l’automazione IoT per migliorare le inefficienze delle aree di carico/scarico.

“Spostare le merci in modo efficiente e con discreta visibilità tra le aree di carico/scarico può essere una sfida”, afferma Kiruba Raja, Direttore Generale di Yard Solutions di project44. “Le nostre soluzioni innovative permettono agli spedizionieri e ai fornitori di servizi logistici di ridurre i tempi lavorativi complessivi nella gestione degli accessi, ridurre i costi spesi per le attrezzature dell’area e ottimizzare i processi di magazzino, come la prioritizzazione del carico e l’assegnazione delle porte di banchina”.

Alimentate dal tracking in tempo reale di project44 e dagli ETA predittivi, le tre nuove offerte di Yard Solutions – Slot Booking, Yard Visibility e Yard Management – aiutano i Facility e gli Operation manager a:

· abilitare il self-service per i processi di arrivo e partenza dei vettori;

· migliorare l’efficienza operativa all’interno della struttura configurando i compiti e automatizzando il processo di carico e scarico dei rimorchi con la gestione della banchina di carico;

· semplificare le operazioni di piazzale orchestrando i compiti e la collaborazione dei lavoratori e degli autisti della banchina attraverso la gestione degli autisti in tempo reale;

· migliorare i processi di pianificazione degli spazi utilizzando ETA predittivi con aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei rimorchi, assicurando che le porte della banchina e il personale della struttura siano pienamente utilizzati;

· utilizzare i dati integrati per eseguire rapporti e analisi avanzate su piazzali singoli o multipli e comprendere quanti appuntamenti sono avvenuti in un giorno, la quantità di rimorchi arrivati, gli autisti che incorrono in tempi di attesa e altro ancora.

‘Yard Solutions’ si integra direttamente con le offerte di project44 per il primo ed ultimo miglio in modo da unificare i processi disgiunti della supply chain in un’unica visione e fornire ai clienti, nel momento in cui si collegano ad altre soluzioni di project44, la capacità di prendere decisioni logistiche in modo più consapevole.

“L’aggiunta delle funzionalità di Slot Booking, Yard Visibility e Yard Management alla nostra piattaforma di supply chain visibility leader di mercato fornisce ai nostri clienti una tracciabilità in tempo reale end-to-end ancora maggiore delle loro merci” dichiara Vernon O’Donnell, Chief Product Officer di project44. “Migliorando il processo di adempimento e l’efficienza dell’area carico/scarico, queste organizzazioni possono offrire un’esperienza cliente ottimale dall’inizio alla fine”.