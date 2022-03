AdSP MTCS – Varco Fortezza, chiusura temporanea per avvio lavori di riqualificazione

Varco Fortezza, chiusura temporanea per avvio lavori di riqualificazione

Civitavecchia– I lavori di riqualificazione del Varco Fortezza partiranno il prossimo 16 marzo. E’ quanto comunicato dall’AdSP alla Capitaneria di Porto che ha emanato l’ordinanza di chiusura temporanea del Varco, a decorrere dalle ore 6 del 14 marzo. In vista, infatti, delle attività di demolizione del fabbricato in corrispondenza del Varco Fortezza, al fine di salvaguardare la sicurezza per l’intera utenza portuale, a partire dalle ore 6,00 di mercoledì 14 marzo il Varco Fortezza rimarrà chiuso al transito veicolare per tutta la durata dei lavori, stimata in 10 giorni, mentre il varco pedonale rimarrà interdetto soltanto durante le attività di demolizione, stimate in 2 giorni a partire dal 16 marzo.

In corrispondenza dei giorni di chiusura del Varco, al fine di garantire l’ingresso della cittadinanza in ambito portuale, dalle ore 06.00 alle ore 24.00 saranno abbassate le barriere mobili perimetrali retrostanti il Forte Michelangelo.