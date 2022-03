GIOVEDÌ 31 MARZO, CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA SESTA EDIZIONE DI SHIPPING 4.0

L’EVENTO DEDICATO ALLE TECNOLOGIE DEL SETTORE NAVALE E DELLA LOGISTICA (ORE 12, SALA TRASPARENZA)

GENOVA. Giovedì 31 marzo alle ore 12, nella Sala Trasparenza di Regione Liguria (Piazza De Ferrari 1, Genova) si terrà la conferenza stampa di presentazione di Shipping 4.0, l’evento dedicato alle nuove frontiere del settore navale e della logistica che si terrà l’8 aprile ai Magazzini dell’Abbondanza del Genova Blue District e proseguirà il 9 e 10 aprile sulla Msc Seaside tra Genova e Civitavecchia. L’evento, patrocinato da Regione Liguria e Comune di Genova, è ideato e organizzato da Promoest in collaborazione con Assiterminal e The International Propeller Club.

Parteciperanno, fra gli altri, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, il sindaco di Genova Marco Bucci e l’assessore allo Sviluppo Economico Portuale e Logistico del Comune di Genova Francesco Maresca. La conferenza stampa, per chi non potesse partecipare fisicamente, sarà trasmessa anche in modalità digitale al seguente link: https://meet.starleaf.com/4098495696 .