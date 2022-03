Porto di Brindisi: domenica 3 aprile alle 10.00, in occasione del primo scalo, conferenza stampa di presentazione del calendario crocieristico 2022

Con 71 scali già programmati, si inaugura una stagione da record per Brindisi.

Domenica 3 aprile alle 10.00, nella sala Ex Comitato della sede di Brindisi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM), piazza V. Emanuele II n.7, il presidente Ugo Patroni Griffi, in occasione del primo scalo, terrà una conferenza stampa per illustrare la stagione crocieristica 2022 che con i 71 approdi già programmati segnerà un record storico per il porto di Brindisi.

All’incontro con la stampa sono stati invitati il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, l’assessore al Marketing Territoriale del Comune, Emma Taveri, il comandante del Presidio Militare di Brindisi, Ammiraglio Luca Anconelli, il comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi C.V. (CP) Fabrizio Coke, i referenti di PugliaPromozione, Camera Di Commercio, Confcommercio , Confesercenti , Confartigianato Distretto Urbano del Commercio, STP e tutti i soggetti che con grande intesa istituzionale e spirito di collaborazione hanno contribuito all’organizzazione delle iniziative di accoglienza.

La stagione 2022 si contraddistingue per i numeri. Il numero più alto di toccate, in passato, è stato quello del 2015 con 60 approdi.

In 58 dei 71 scali il porto di Brindisi fungerà da home-port, i passeggeri, cioè, imbarcheranno e sbarcheranno in città. Di questi 58 approdi, 33 saranno di MSC Armonia, 23 di Costa Luminosa e 2 Club Med 2.

Nei giorni 10 e 17 giugno e 26 settembre, inoltre, è prevista la presenza di ben due navi ormeggiate in porto.

Ad inaugurare la stagione crocieristica, la splendida nave della categoria lusso MS Europa della compagnia Hapag-Lloyd Cruises, gestita a Brindisi dalla agenzia Titi Shipping.

La nave che ormeggerà presso la banchina Carbonifera, quindi nel porto interno, è lunga 198,60 metri, tocca una velocità di 21 nodi, a bordo può ospitare 408 passeggeri in 204 suite, 275 sono i componenti dell’equipaggio.

Per dodici anni consecutivi, MS Europa è stata insignita del titolo di “migliore nave da crociera del mondo” da Ward-Ranking & Berlitz.

Per i tele-cineoperatori che volessero riprendere l’ingresso in porto della nave, si informa che il suo arrivo è previsto per le ore 8.00 circa.