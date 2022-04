Il gruppo MSC acquisisce il Bolloré Africa Logistics

Bolloré operates container and ro/ro terminals in Africa (Bolloré Group)

Ginevra. La Compagnia di navigazione più grande del mondo, la Mediterranean Shipping Company (MSC), ha raggiunto, il 31 marzo, un accordo per acquisire il 100% delle attività logistiche africane del Gruppo Bolloré con sede a Parigi.

MSC e Bolloré hanno stipulato un accordo di acquisto di azioni per le operazioni di spedizione, logistica e terminal del gruppo; la firma del contratto avviene dopo tre mesi l’annuncio dell’offerta.

L’accordo, del valore di quasi 6,4 miliardi di dollari (5,7 miliardi di euro), segue altri accordi simili da parte di altri operatori nel settore delle spedizioni, comprese le acquisizioni logistiche, come quelle da parte di Maersk e l’espansione da parte di CMA CGM delle sue operazioni nei terminal.

Secondo gli economisti del settore logistico, anche CMA CGM, Maersk e Cosco avrebbero espresso interesse ad acquisire Bolloré Africa Logistics.

Da parte di MSC, in una nota del Gruppo, si legge che l’acquisizione di Bolloré Africa Logistics riafferma l’impegno di lunga data di investire in Africa e rafforzare le catene di approvvigionamento in tutto il continente, oltre a collegarlo al resto del mondo.

In base all’accordo, MSC Group acquisirà il 100% di Bolloré Africa Logistics, comprese tutte le operazioni africane del gruppo, nonché le sue operazioni nei terminal in India, Haiti e Timor-Leste.

Il Gruppo Bolloré opera in 47 paesi africani con 16 terminal container, sette terminal ro/ro, due terminal legno e un terminal fluviale. Ha quasi 41.000 dipendenti, compresa la sua attività di stivaggio e di impresa portuale. La società gestisce anche tre concessioni ferroviarie, Sitarail in Burkina Faso, Camrail in Camerun e Benirai in Benin, e una rete di 85 agenzie marittime che l’anno scorso ha operato 7.100 scali portuali per conto delle più grandi compagnie marittime del mondo.

Secondo gli esperti, il gruppo francese Bolloré ha deciso di mettere in vendita l’attività logistica africana nel 2020, mentre era coinvolto in uno scandalo di corruzione.

Nel febbraio 2021, il gruppo Bolloré ha pagato 14,5 milioni di dollari per risolvere un’indagine correlata sulle sue operazioni in Togo.

Il Gruppo, con lo stesso annuncio dell’accordo, afferma che mentre venderà la sua società di logistica, rimarrà attivo in altre operazioni in Africa attraverso il suo investimento in Vivendi, che gestisce la società di comunicazioni Canal+, e continuerà anche a sviluppare le sue attività nel continente africano in numerosi settori come le comunicazioni, intrattenimento, telecomunicazioni e editoria.

MSC ha presentato la sua offerta per il gruppo logistico a dicembre 2021 e ha stipulato un accordo di esclusiva con il Gruppo Bolloré per consentire ulteriori due diligence e negoziazioni contrattuali.

Il perfezionamento dell’acquisizione è subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni, anche da parte delle Autorità garanti della concorrenza e la conclusione dell’operazione è prevista entro la fine del primo trimestre del 2023.

L’Africa è vista come un’opportunità di mercato in crescita dalle principali Compagnie di navigazione. La tedesca Hapag-Lloyd ha acquisito la linea di container e break bulk NileDutch, specializzata nel mercato dell’Africa occidentale nel 2021 e ha recentemente annunciato di aver firmato un accordo quadro per acquisire le attività di container della Deutsche Afrika-Linien, con operazioni primarie in Sud Africa.

Abele Carruezzo