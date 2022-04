La Sardegna avrà il gas: Draghi firma il Dpcm energia

Porto Torres e nave Fsru Snam

Roma. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il Dpcm energia per la Sardegna. Il testo ora definitivo aveva già incassato il via libera dei ministri dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, delle Infrastrutture Enrico Giovannini e della Transizione Ecologica Roberto Cingolani.

Il provvedimento è stato adottato in attuazione della legge semplificazioni, completando così il suo percorso politico-amministrativo: in queste ore Draghi l’ha fatto proprio e l’ha licenziato.

In particolare, sul piano del sistema dell’elettricità, è prevista l’estensione della rete di trasmissione elettrica nazionale attraverso la realizzazione del cavo Sardegna – Sicilia che fa parte del Tyrrhenian Link, con una potenza programmata di 550 megawatt.

Per quanto riguarda la fornitura di gas metano, la rete nazionale sarà estesa alla Sardegna, anche a fini tariffari, attraverso un collegamento virtuale (marittima) per gli approvvigionamenti di gas naturale che comprende un insieme d’infrastrutture:

una nave Fsru fissa nel porto di Portovesme con capacità di stoccaggio adeguata a servire il sud industriale e il bacino della Città metropolitana di Cagliari;

un’altra nave Fsru a Porto Torres con capacità adatta a servire il nord industriale e il bacino della Città metropolitana di Sassari;

un impianto di rigassificazione nell’area portuale di Oristano che servirà le zone limitrofe.

Il gas arriverà in Sardegna grazie a navi ‘spola’ che partiranno dai terminali di Panigaglia e Olt e serviranno Portovesme, Porto Torres e Oristano.

Il Dpcm fa riferimento anche alle energie rinnovabili, ma parla genericamente di ‘realizzazione di generazione a fonte rinnovabile e di adeguate risorse di accumulo dell’energia’, senza definire la potenza.

Agli esponenti del governo, nelle scorse settimane, erano arrivati pressanti e pubblici inviti (Regione e Comuni) a non firmare e a ‘riaprire la discussione’ sul testo del decreto, perché non vi erano elementi certi sui tempi di realizzazione delle opere e non è definita le quantità di gas, ignorando quasi tutta la provincia di Nuoro.

Sindacati soddisfatti perché il Dpcm prevede l’arrivo del gas nei poli di Sulcis, Oristano e Porto Torres dando la speranza della ripresa produttiva di aziende come l’Eurallumina o la possibilità di ridurre i costi energetici ad aziende come la Portovesme srl, che in questo periodo di altissimi costi energetici sta portando allo spegnimento delle linee produttive.

Abele Carruezzo