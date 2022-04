BTM e TARANTO PORT DAYS 2022: una giornata dedicata alla divulgazione della cultura portuale

PORTO DI TARANTO- L’AdSP del Mar Ionio è presente in qualità di espositore ed Ente patrocinante dell’edizione 2022 di BTM – Business Tourism Management, evento di spicco nel sud Italia per gli operatori del turismo organizzato a Taranto dall’Agenzia 365 giorni in Puglia S.r.l.s.

Nell’ambito di questa nuova edizione della BTM, il ricco programma di incontri – sviluppati nelle tre location dell’evento (Circolo Ufficiali e Circolo Sottufficiali della Marina Militare e Teatro Orfeo) – propone numerose iniziative dedicate al turismo in chiave sostenibile e green, oltre che momenti di incontro e confronto tra gli operatori del settore che in questi giorni popolano le vie del borgo di Taranto con la presenza di diversi partecipanti locali, nazionali ed internazionali.

Presso lo spazio riservato all’AdSPMI nel Circolo Ufficiali della Marina Militare (primo piano, stand A18-19-20) – condiviso con gli operatori delle due Marina del Porto di Taranto, Daddario Yacht e Molo Sant’Eligio e con Taranto Cruise Port – il Porto di Taranto si presenta ai visitors quale polo di attrazione aperto sul mare e sulla città, nell’ottica di incoraggiare e rafforzare la sua naturale vocazione di destinazione crocieristica del Mediterraneo e meta turistica d’eccellenza, in linea con gi obiettivi strategici sottesi al Piano Operativo Triennale 2020-2022.

Nel pomeriggio odierno, cogliendo l’occasione della presenza nella speciale cornice della BTM, l’AdSPMI ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con la Fondazione Taranto 25 che suggella l’avvio di una nuova collaborazione tra gli Enti ai fini della realizzazione dei “TARANTO PORT DAYS 2022”, evento che l’Authority promuove sin dal 2019 aderendo agli Italian Port Days, progettualità nazionale coordinata da Assoporti nell’ottica di generare occasioni di divulgazione della cultura portuale, all’insegna del claim “Opening port life & culture to people”.

Tale nuova edizione dei Taranto Port Days 2022 sarà organizzata in sinergia con Taranto 25 e si terrà nel porto jonico nel mese di ottobre, in parallelo con le ulteriori iniziative che saranno promosse dall’intero sistema portuale nazionale. L’edizione 2022 sarà prioritariamente dedicata al tema della sostenibilità sociale, prevedendo la valorizzazione di tematiche quali la formazione ed il lavoro anche attraverso attività ludiche dedicate ai più piccoli.

Tale intesa si configura, quindi, come primo atto concreto dell’intesa avviata nel 2021 tra l’AdSPMI e la Fondazione Taranto25, che ha segnato l’avvio di un percorso comune teso alla promozione e valorizzazione del patrimonio economico e socio-culturale legato al mare nonché di azioni ad elevato valore identitario per la città-porto di Taranto.

“La sottoscrizione dell’accordo con la Fondazione Taranto 25 – ha affermato il Presidente dell’AdSPMI, Sergio Prete – segna, quest’oggi, una tappa importante per l’azione promossa dal ns. Ente nell’ambito della strategia che ambisce a rendere il Porto di Taranto una fucina di relazioni vive e dinamiche con la città di Taranto, avendo l’obiettivo condiviso di promuovere la crescita culturale, turistica e imprenditoriale del territorio valorizzandone gli elementi identitari ad elevato impatto sociale e umano”.

“La firma del protocollo con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto affida a Fondazione Taranto25 l’organizzazione dei Taranto Port Days 2022 – ha affermato il Presidente della Fondazione Taranto 25, Fabio Tagarelli – è motivo di profondo orgoglio per tutti i soci; rappresenta un ulteriore step del percorso di collaborazione iniziato da oltre un anno che, auspice il Presidente Sergio Prete, ci ha visto unire le nostre energie con l’obiettivo di avvicinare ancora di più il porto alla città di Taranto e ai territori circostanti: questo sarà il fine ultimo anche della prossima edizione dei Port Days!”.