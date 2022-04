Fruit Logistica 2022: riprende l’attività promozionale internazionale per i Ports of Genoa

L’AdSP ha partecipato al salone leader per il commercio di prodotti ortofrutticoli dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia. Co-exhibitors dei Ports of Genoa Regione Liguria con Liguria International, Promos Italia e Cisco

Alla fiera Fruit Logistica di Berlino è ripartita l’attività di promozione internazionale dei Ports of Genoa, dopo due anni di pausa per le restrizioni imposte dalla pandemia.

La 28ma edizione di Fruit Logistica, salone leader globale per il settore ortofrutticolo, dalla produzione alla logistica, si è tenuta dal 5 al 7 aprile 2022 ed ha ospitato circa 2.000 espositori provenienti da 87 Paesi.

La partecipazione dei Ports of Genoa è stata organizzata dall’Autorità di Sistema Portuale in collaborazione con Regione Liguria/Liguria International, Promos Italia e CISCO.

Gli operatori del cluster di Genova e Savona hanno avuto la possibilità di presentare al pubblico internazionale le novità riguardo l’offerta di servizi logistici e di soluzioni tecnologiche per il trasporto di frutta e prodotti deperibili da e per i mercati europei. I Ports of Genoa si confermano leader in Italia per la movimentazione di frutta, prodotti deperibili e container reefer (oltre 100.000 TEU nel 2021), grazie all’offerta di servizi specializzati nei vari terminal del sistema ed al network di collegamenti marittimi con tutte le aree di produzione ed i mercati mondiali.

Quale presenza istituzionale di spicco, il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha aperto l’attività del padiglione Italia, visitando gli espositori presenti e portando i suoi saluti anche al cluster dei Ports of Genoa.

In rappresentanza di Regione Liguria è intervenuto per la prima volta alla fiera anche l’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti che ha partecipato alle giornate di lavoro e agli incontri B2B organizzati presso lo stand, confermando il forte impegno della Regione a supporto della shipping community ligure, anche sul fronte del coordinamento delle iniziative di business development. L’Autorità di Sistema Portuale ha anche incontrato il presidente di ICE, Carlo Maria Ferro, e il direttore di ICE Berlino, Francesco Alfonsi, per approfondire le opportunità di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese della filiera logistica ligure.