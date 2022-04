Rotterdam pianifica terminal per l’import green Ammonia/Hydrogen

Rotterdam ha ora la più grande operazione di terminal petrolifero d’Europa.

Rotterdam. Nel porto di Rotterdam si sta pianificando per lo sviluppo di un terminal per l’idrogeno che può essere un luogo d’importazione centrale per l’ammoniaca come vettore d’idrogeno, e la distribuzione per il carburante alternativo.

Il progetto è stato sviluppato da HES International, Vopak che gestisce i serbatoi, inclusi anche i terminal di ammoniaca, insieme all’operatore di rete energetica olandese Gasunie, con l’obiettivo di iniziare le operazioni entro il 2026.

Oltre alla produzione d’idrogeno verde nei Paesi Bassi, i partner rilevano che ci sarà anche da soddisfare in futuro una domanda nell’Europa nordoccidentale per l’importazione su larga scala d’idrogeno verde.

Si ritiene che la domanda d’idrogeno verde aumenterà nel settore energetico, dei trasporti e dell’industria petrolchimica sia nei Paesi Bassi, sia in Germania, e che un terminale d’importazione di ammoniaca verde sarà una parte vitale di un’infrastruttura per l’idrogeno progettata per soddisfare i bisogni emergenti.

L’ammoniaca verde è immediatamente utilizzabile come combustibile privo di CO2 ad esempio per le spedizioni o come materia prima per la produzione di fertilizzanti. Viene anche facilmente creata facendo reagire l’idrogeno con le forme di azoto, consentendo all’idrogeno di essere trasportato in modo efficiente e sicuro in grandi volumi, immagazzinato e convertito nuovamente in idrogeno.

E’ stato scelto come sito per la produzione una posizione strategica sul Maasvlakte di Rotterdam, dove le navi provenienti da tutto il mondo possono ormeggiare per scaricare prodotti di ammoniaca, utilizzando anche le infrastrutture esistenti e le strutture logistiche del porto di Rotterdam.

Il sito offre anche spazio per lo sviluppo di un impianto per la conversione dell’ammoniaca in idrogeno e che in futuro potrebbe essere collegato alla rete nazionale dell’idrogeno progettata da Gasunie.

Tramite la rete di distribuzione, l’ammoniaca o l’idrogeno potrebbero essere distribuiti sia nei Paesi Bassi, sia, più in generale, nel Nord Europa.

La proposta di servizio comporterà un’infrastruttura terminal indipendente ad accesso aperto, in cui i partner non saranno proprietari dell’ammoniaca verde.

Attualmente HES opera in una località a Maasvlakte con capacità in banchina e accesso diretto dal mare. Gasunie ha anche un’infrastruttura esistente di serbatoi di stoccaggio e un sistema di gasdotti. Vopak, con sei terminali di ammoniaca in tutto il mondo, ha una vasta esperienza nello stoccaggio sicuro dell’ammoniaca.

Le società hanno deciso di lavorare insieme per sviluppare il terminal d’importazione per l’ammoniaca verde come vettore d’idrogeno. L’inizio dei lavori di progettazione di base è previsto per questo trimestre e l’eventuale decisione di investimento sarà presa sulla base di elementi, inclusi i contratti con i clienti e la disponibilità dei permessi necessari.

Abele Carruezzo