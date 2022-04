AdSP MTCS: Approvato il piano strategico del porto di Civitavecchia

Resoconto della seduta del Comitato di Gestione

CIVITAVECCHIA– Si è tenuta questa mattina la seduta del Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino Musolino.

Oltre al Presidente dell’AdSP e al Segretario Generale Paolo Risso, erano presenti il componente designato dalla Regione Lazio, Arch. Roberto Fiorelli, il componente designato dal Comune di Civitavecchia, Arch. Emiliano Scotti, il componente designato da Città Metropolitana Roma Capitale, Pino Lotto.

Il Comitato di Gestione ha deliberato all’unanimità parere favorevole al piano strategico per il porto di Civitavecchia.

“E’ il primo vero grande tentativo – commenta il presidente Musolino – di pianificare in modo organico i lineamenti e la configurazione del porto del futuro, con 2 scansioni temporali: pre e post 2026, partendo dalla considerazione che alcuni cambiamenti hanno la necessità di essere introdotti con gradualità. Inoltre, il completamento del layout del porto punta ad una razionale separazione in ambiti omogenei tra i traffici commerciali e quelli passeggeri, secondo una visione organica di quello che sarà il porto di domani, nell’ambito di un piano di sviluppo e coordinamento delle varie aree funzionali, coerente con gli obiettivi già inseriti nel Pot. Possiamo dire anche che non si tratta di un piano elaborato solo in AdSP, ma di un documento complesso pubblicato per raccogliere, come è stato, le osservazioni degli stakeholder, che sono stati pienamente coinvolti in modo del tutto trasparente, recependo poi nell’atto definitivo approvato oggi dal Comitato di Gestione le proposte ritenute migliorative rispetto alla prima stesura”.

Il piano strategico sarà illustrato pubblicamente nelle prossime settimane.

Il Comitato di Gestione non ha approvato la modifica delle aree assentite in concessione ad Enel Produzione per adeguare il porticciolo esistente con la realizzazione di un pontile e degli arredi di banchina a quanto previsto nel progetto di realizzazione di un impianto di allevamento ittico in gabbie galleggianti a cura della società cooperativa agricola Civita Ittica a r.l. Alla discussione e al voto non ha partecipato il Presidente dell’AdSP, al fine di non condizionare la discussione ed assorbire in piena neutralità le considerazioni espresse dai rappresentanti degli altri enti in Comitato con le loro dichiarazioni e poi con l’espressione del loro parere, che è stato negativo.

Approvati invece all’unanimità tutti gli altri punti all’ordine del giorno, tra cui il Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale 2022.

La discussione del bilancio consuntivo 2021 è stata rinviata alla prossima settimana, in quanto il Collegio dei Revisori dei conti, pur avendo ricevuto tutta la documentazione nei tempi previsti dal regolamento, ieri sera ha chiesto l’invio di ulteriore documentazione, rendendo necessario l’aggiornamento ad una seduta da convocare entro il 30.