BIMCO: la rotta del petrolio russo-cinese raddoppia il commercio

Terminal petrolifero russo di Tuapse nel Mar Nero (foto del Gruppo Morproekt.)

Copenaghen. Con la guerra tra Russia e Ucraina, la Cina sta raccogliendo una quota significativa del greggio russo sanzionato e che apparterebbe al mercato europeo. I dati dei flussi merceologici del petrolio sono stati resi pubblici e aggiornati dalla BIMCO; dati che suggeriscono che l’attività sta creando un boom economico per le petroliere sulle rotte commerciali specifiche tra la Russia e la Cina.

Il volume delle tonnellate-miglio delle spedizioni russe di petrolio greggio in Cina è quasi raddoppiato, aumentando del 94%, secondo gli analisti commerciali di BIMCO. La maggior parte della crescita è dovuta all’aumento del traffico sulla rotta lunga dal Mar Nero alla Cina. Questa linea trasportistica per mare è lunga circa 8.000 miglia nautiche, molto più lunga delle consolidate rotte verso l’Europa, prima dell’invasione russa dell’Ucraina.

Alcuni importatori cinesi stanno pagando il petrolio russo in yuan, evitando così le sanzioni dovute al pagamento in dollari.

Il prezzo è fissato con uno sconto significativo rispetto al Brent, riflettendo la natura attraente della vendita. Tuttavia, potrebbero esserci dei limiti alla quantità di petrolio russo che la Cina potrebbe essere disposta ad acquistare.

Mentre l’Europa, con il sesto pacchetto di sanzioni, sta valutando un divieto assoluto alle importazioni di greggio russo, circa 2,5 milioni di barili al giorno dovranno essere venduti altrove o immagazzinati in depositi.

Per ragioni di strategia politica, la Cina potrebbe non voler fare più affidamento sulla Russia per le sue necessità energetiche; certi che i lunghi tempi di viaggio dai porti terminal europei della Russia alla Cina potrebbero allungare la disponibilità di capacità delle navi cisterna; anche perché, in questo periodo, la domanda di carburante della Cina è relativamente bassa per i block down legati al Covid in alcune delle sue città più grandi.

Secondo Matt Smith, l’analista responsabile di estrazione del petrolio presso la Società di analisi Kpler, la Russia potrebbe finire per tagliare la produzione perché potrebbe esaurire lo spazio di stoccaggio con il petrolio invenduto. “Sembra che il percorso di minor resistenza per la Russia sarà il taglio della produzione, che non arriva senza le sue stesse conseguenze”, ha detto Matt Smith in alle Agenzie di stampa internazionale; poi è noto che la chiusura di un giacimento petrolifero può danneggiare il potenziale futuro di produzione del giacimento e di solito è una misura da prendere in ultima istanza.

BIMCO (Baltic and International Maritime Council) è la più grande associazione di trasporti marittimi internazionali del mondo, con circa 1.900 membri in oltre 120 paesi; associa e rappresenta armatori, operatori, manager, broker e agenti.

Abele Carruezzo