ASSEMBLEA PUBBLICA FEDESPEDI: “Ispirati da un mondo che cambia”

Lunedì 23 maggio (9.15-13.15) si terrà l’Assemblea Pubblica di Fedespedi – Federazione nazionale delle Imprese di Spedizioni internazionali – che sarà trasmessa in diretta streaming su YouTube dalla splendida location dell’Hotel Hilton Molino Stucky di Venezia.

Per seguire i lavori in diretta su YouTube, clicca qui.

Quali sono in questo momento le sfide per il settore logistico e in particolare per le imprese di spedizioni? Qual è il modo più efficace di rispondere? Sono tanti gli stimoli che Fedespedi vuole fornire durante l’Assemblea Pubblica del 75 anniversario della Federazione “Ispirati da un mondo che cambia”, per sottolineare il ruolo fondamentale giocato dalle imprese di spedizione in un contesto di mercato sempre più sfidante.

Dopo i saluti inaugurali da parte di Simone Venturini, Assessore allo Sviluppo economico, Lavoro e Turismo del Comune di Venezia, del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Fulvio Lino Di Blasio, del Presidente di Confetra Guido Nicolini, Silvia Moretto, Presidente di Fedespedi, accoglierà gli ospiti per dare il via alla giornata di lavori, divisa in due sessioni moderate dalla giornalista Tiziana Ferrario. Al termine dei lavori una visione di scenario sarà affidata a Teresa Bellanova, Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Il convegno sarà diviso in due macro sessioni: la prima sessione di lavoro è intitolata “Shipping: tra efficienza dei servizi e norme europee”, un’occasione preziosa per mettere a tema dati e riflessioni sull’andamento del settore del trasporto container via mare, mentre la seconda dal titolo “Sfide e opportunità del cambiamento: digitalizzazione, sostenibilità e nuove competenze” vedrà gli interventi di autorevoli interlocutori pubblici e privati – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, RAM, Cisco, Politecnico di Milano, Gi.Group – con cui la Federazione lavora per sostenere innovazione e sviluppo del settore.