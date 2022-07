Tribunale olandese afferma che l’ancoraggio dei container deve essere affidato ai portuali

Container in fase di ancoraggio. (Foto cortesy ITF)

L’Aja. Il Tribunale della Corte olandese (Dutch Court) ha stabilito che i gestori navali, gli armatori e i noleggiatori devono rispettare una clausola che stabilisce che il lavoro di ancoraggio del carico deve essere assegnato ai lavoratori portuali piuttosto che ai marittimi.

E’ stata una ‘vittoria’ che guarda alla sicurezza dei marittimi durante la fase di ancoraggio dei container,ma anche per altri carichi, affermano i sindacati.

La clausola sul lavoro dei non marittimi, altrimenti nota come “clausola dei portuali”, è entrata in vigore in tutto il mondo nel 2020 nell’ambito del Contratto Collettivo di lavoro dell’International Bargaining Forum.

“Né i marittimi né chiunque altro a bordo, sia con assunzione a tempo indeterminato che a tempo determinato da parte della Società, dovrà svolgere servizi di movimentazione merci in un porto, in un terminal o a bordo di una nave, dove i lavoratori portuali, che sono membri di un sindacato affiliato all’ITF, stanno fornendo i servizi di movimentazione delle merci”, si legge nella clausola.

E ancora: “Laddove non ci sia un numero sufficiente di lavoratori portuali qualificati disponibili, l’equipaggio della nave può svolgere il lavoro a condizione che vi sia il previo accordo dell’ITF Dockers Union o dei Sindacati ITF interessati; e a condizione che i singoli marittimi si offrano volontari per svolgere tali compiti; e quei marittimi sono qualificati e adeguatamente retribuiti per quel lavoro.

“Ai fini della presente clausola, i “servizi di movimentazione merci” possono includere, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: carico, scarico, ancoraggio, sgancio, controllo e ricezione.”

Per il Sindacato dei marittimi, Nautilus International, si sottolinea che la clausola prevede che l’ancoraggio debba essere effettuato da lavoratori portuali qualificati.

E se i lavoratori portuali non sono disponibili, i marittimi possono sostituirli solo su base volontaria e in cambio di una retribuzione aggiuntiva.

Secondo l’International Transport Workers’ Federation, le Società Marlow Cyprus, Marlow Netherlands ed Expert Shipping avevano assegnato lavori di ancoraggio “pericolosi” ai marittimi nei Paesi Bassi, nonostante fossero firmatari del Contratto Collettivo di lavoro.

L’ITF, Nautilus e il Sindacato portuale olandese FNV Havens avevano così intentato la causa contro le suddette Società nel 2020.

Nautilus International ha fatto notare che i datori di lavoro, gli armatori e i noleggiatori hanno sostenuto – durante il dibattimento – che la clausola violava il diritto sulla concorrenza e si sono rifiutati di conformarsi.

Il Tribunale della Corte olandese ha stabilito, invece, che la clausola – nell’ambito di un Contratto Collettivo raggiunto tramite concertazione sociale – è esente dal diritto della concorrenza e svolge un ruolo importante nel garantire la sicurezza dei marittimi.

Pertanto, agli armatori è stato ordinato di rispettare la clausola non solo nel porto di Rotterdam, ma anche nei porti esteri.

L’ITF – per conto suo – ha affermato che la Corte ha rilevato l’importanza della corretta attuazione degli accordi raggiunti attraverso il dialogo sociale e la natura vincolante di tali accordi.

Il presidente dell’ITF e presidente della sezione Dockers, Paddy Crumlin, ha affermato che la decisione del Tribunale ha ricordato ai datori di lavoro “cosa significa effettivamente essere una parte sociale”.

“I marittimi, i portuali ei nostri sindacati hanno confermato le nostre parti dell’accordo, che ha consegnato a queste Società profitti stabili”, ha affermato Crumlin.

“Questo caso è un grande passo avanti nella nostra campagna, ma non saremo felici finché non saranno tutti i noleggiatori a rispettare la clausola”, continua Crumlin. “Ora è giunto il momento che questi datori di lavoro, in particolare i noleggiatori del trasporto marittimo a corto raggio, tornino a un vero dialogo sociale e ristabiliscano la buona fede con i Sindacati e questo deve includere la collaborazione con gli armatori per attuare la clausola sul lavoro per i non marittimi. Il nostro settore ha problemi importanti da affrontare insieme e continueremo a far parte del processo IBF che ha migliorato i salari e le condizioni di lavoro per i marittimi per quasi 20 anni”.

Il vicepresidente della sezione dei portuali dell’ITF, Niek Stam, che è anche il leader di FNV Havens, ha affermato che la sentenza è stata sia una vittoria per la sicurezza dei marittimi, sia per il lavoro dei portuali.

“Coloro che non combattono non vinceranno mai”, ha detto. “Questo è l’unico risultato logico della causa. Altrimenti una firma non varrebbe più nulla. Un contratto è un contratto. L’ancoraggio può essere estremamente pericoloso per i marittimi, che spesso non sono addestrati nelle operazioni portuali, come i pericoli delle gru in movimento. I terminal automatizzati e le pressioni sulla catena di approvvigionamento hanno ulteriormente aumentato questi pericoli per l’equipaggio delle navi”, ha concluso Stam dell’ITF.

Resta inteso che il mancato rispetto del Contratto Collettivo di lavoro da parte degli imputati può incorrere in sanzioni significative.

Abele Carruezzo