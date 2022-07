I porti tedeschi del Mare del Nord affrontano lo sciopero più lungo degli ultimi decenni

Amburgo. I lavoratori portuali nei principali porti del Mare del Nord in Germania hanno paralizzato ancora una volta le operazioni dopo aver organizzato lo sciopero più lungo degli ultimi quattro decenni dopo il fallimento dell’ultimo round di negoziati per risolvere una lunga disputa sui contratti collettivi.

Il gigante sindacale United Services Union (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Ver.di) ha chiesto uno sciopero della forza lavoro di 48 ore in tutti i terminal del paese dopo che i negoziati sui contratti collettivi di lavoro con la Central Association of German Seaport Companies (ZDS) non sono riusciti a raggiungere una conclusione positiva.

Lo sciopero, che è iniziato da stamane dalle 06:00 durerà fino alle 06:00 di sabato; ed è questa la terza azione sindacale in altrettante settimane e la più lunga in più di 40 anni.

La Compagnia di navigazione container tedesca Hamburg Süd ha affermato di essere stata costretta a osservare un’interruzione completa per il trasporto di merci su rotaia, su strada e via mare sia per l’importazione sia per l’esportazione attraverso i suoi terminal tedeschi per tutta la durata dello sciopero. L’azione sindacale interessa direttamente le operazioni a Bremerhaven, Amburgo e Wilhemshaven.

“Abbiamo valutato tutte le navi colpite e non abbiamo in programma di omettere i porti o interrompere le operazioni. Il nostro obiettivo è tornare al lavoro come al solito per soddisfare le vostre esigenze logistiche globali dalle 06:00 di sabato”, ha affermato in una nota la compagnia Hamburg Süd. La società ha aggiunto che, nell’interesse di ridurre al minimo qualsiasi ulteriore interruzione delle catene di approvvigionamento, terrà d’occhio gli sviluppi fino a e durante il prossimo round di negoziati tra Ver.di e ZDS.

“Si prega di notare che in questa fase i negoziati sono ancora in corso tra le parti e potrebbero esserci modifiche all’azione di sciopero programmata all’ultimo minuto, inclusa la possibilità di raggiungere un accordo e annullare lo sciopero”, ha risposto il sindacato.

La lunga controversia sui contratti collettivi ha paralizzato le operazioni nei porti più trafficati della Germania a causa del fatto che Ver.di rappresenta circa 12.000 lavoratori nei porti marittimi di Emden, Bremerhaven, Brema, Brake, Wilhelmshaven e Amburgo. Nella controversia che ha comportato sei tornate di trattative tutte finite in una situazione di stallo, Ver.di chiede un aumento del 14 per cento tra le 58 società di contrattazione collettiva, compresi i porti primari di Amburgo e Bremerhaven.

Il sindacato chiede anche un bonus annuale fino a $ 1.200 a causa in parte dell’inflazione dilagante, che sta facendo salire il costo della vita. Durante il sesto round di negoziati la scorsa settimana, i datori di lavoro hanno presentato un’offerta che includeva un aumento permanente dei salari dall’1 giugno 2022 compreso tra il 5,18% per i dipendenti nella movimentazione di automobili e l’8% per i dipendenti nelle aziende di container pieni, nonché il 3,5% per le aziende per la sicurezza del lavoro.

Dall’1 giugno 2023 i salari aumenteranno in modo permanente di un ulteriore 3,1 per cento, o del due per cento per le aziende con occupazione garantita, per un periodo totale di 24 mesi.

Sebbene Ver.di abbia definito gradita l’offerta di un aumento permanente dei salari dell’8% per i dipendenti delle Società di container pieni, è rimasto fermo sul fatto che i datori di lavoro non stanno soddisfacendo le richieste di un vero compenso per l’inflazione.

“Sarebbe anche importante garantire salari reali nel 2023 per creare una compensazione effettiva per l’inflazione per i dipendenti”, ha affermato la negoziatrice Ver.di Maya Schwiegershausen-Güth.

La Germania, la più grande economia europea, sta affrontando un’inflazione alle stelle e con quella alimentare ed energetica peggiorata a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina.

Il mese scorso, il Sindacato ha indetto due scioperi, uno all’inizio di giugno della durata di quattro ore e un altro a fine giugno della durata di 12 ore. Poiché la Germania è uno degli hub marittimi più critici in Europa, lo sciopero di 24 ore è destinato ad avere impatti negativi sulla catena di approvvigionamento in tutto il continente, in un momento in cui i principali porti europei sono alle prese con una crisi di congestione.

Abele Carruezzo