La Russia trova una nuova rotta commerciale del petrolio grazie all’Egitto?

Per evitare sanzioni e boicottaggi vari, la Russia sembra aver scoperto una nuova via d’accesso per immettere il suo petrolio sul mercato.

New York. Un carico di circa 700.000 barili di petrolio russo è stato consegnato al Terminal petrolifero egiziano di El Hamra, sulla costa mediterranea, lo scorso 24 luglio. Poche ore dopo, un’altra nave ha ritirato una spedizione dal porto, che potrebbe aver incluso alcuni o tutti i barili russi, secondo i dati di tracciamento delle navi monitorati da Bloomberg.

La mossa insolita rende più difficile tracciare la destinazione finale del carico, aggiungendo alla tendenza delle spedizioni petrolifere russe che diventano sempre più oscurate da quando gli acquirenti europei hanno iniziato a evitarle dopo l’invasione della nazione dell’Ucraina.

El Hamra, gestito dalla Western Desert Operating Petroleum Co. dell’Egitto, ha sei serbatoi di stoccaggio, in grado di contenere 1,5 milioni di barili di greggio e un unico impianto di ormeggio a boa per il carico e lo scarico.

Il terminal è stato costruito per gestire il greggio prodotto nel deserto occidentale dell’Egitto, creando la possibilità di miscelare i barili russi con i volumi locali. Si realizza l’operazione c.d. ‘blending’, con la quale il petrolio russo si mescola, al 49% con altro petrolio per trasformarsi, magicamente, in un petrolio diverso. Il proprietario del Terminal di El Hamra non ha inteso rispondere alle varie notizie di stampa pubblicate nei giorni scorsi.

Il traffico nel Terminal è aumentato: la prima petroliera, la Crested, aveva lasciato El Hamra; poi ne è arrivata un’altra, la Chris. Questa era già al Terminal da diversi giorni, ma si è spostata dall’ormeggio per consentire a Crested di attraccare. Quando la petroliera Chris ha finalmente lasciato El Hamra il 28 luglio, i suoi serbatoi di carico erano quasi pieni, come evidenziano i dati di tracciamento e le marche di ‘bordo libero’. Ora è ormeggiata al Terminal petrolifero di Ras Shukheir, sulla costa egiziana del Mar Rosso. Anche questo Terminal sta offrendo la possibilità di miscelare greggio russo con barili egiziani.

L’Egitto, così, sta diventando un percorso di transito; lo era già, utilizzato dalla Russia come via di transito per l’olio combustibile.

Non è chiaro se il piccolo campo boe di El Hamra sia un porto unico o diventerà un porto più comunemente utilizzato per i flussi petroliferi russi. In precedenza, le petroliere che trasportavano greggio russo avevano effettuato trasferimenti di merci da nave a nave al largo della città spagnola di Ceuta e, più recentemente, nell’Atlantico centrale.

Questa è una posizione insolita per un’operazione così complicata che normalmente viene eseguita in luoghi riparati vicino alla costa. Un altro trasferimento di greggio sembra essere avvenuto al largo di Johor, vicino a Singapore, a giugno. L’area è già diventata un luogo per il trasbordo di carichi di greggio iraniano diretti in Cina. Un divieto dell’Unione Europea sulle spedizioni di petrolio da Mosca e sulla fornitura di assicurazioni e altri servizi di spedizione dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell’anno, aumentando la pressione sulla Russia per identificare e testare diversi modi per far arrivare i suoi carichi agli acquirenti.

Abele Carruezzo