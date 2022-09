Global Gateway: UE inaugura il porto dell’Isola di Maio a Cabo Verde

Is. Maio. L’altro giorno, il Governo di Capo Verde, l’Unione Europea e la Banca Africana di Sviluppo, con i membri del Team Europe Francia, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e la Banca di sviluppo tedesca KfW, hanno inaugurato un porto, reso ultramoderno, sull’Isola di Maio, nell’ambito di una più ampia estensione delle infrastrutture portuali in tutto l’arcipelago con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico sostenibile di Capo Verde. Questa infrastruttura portuale è parte integrante di uno dei corridoi di trasporto strategici in Africa che l’UE intende sostenere.

L’UE vuole ampliare l’offerta ai suoi partner con importanti investimenti nello sviluppo d’infrastrutture in tutto il mondo. Tra il 2021 e il 2027, Team Europa, vale a dire le istituzioni dell’UE e gli Stati membri dell’UE, hanno mobilitato fino a 300 miliardi di euro d’investimenti in digitale ed energia, trasporti, salute, istruzione e ricerca.



La stessa Commissione europea e l’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza hanno lanciano “Global Gateway”, la nuova strategia europea per promuovere una connettività intelligente, pulita e sicura in materia digitale, di energia e di trasporti e rafforzare i sistemi sanitari, dell’istruzione e della ricerca in tutto il mondo.

La strategia “Global Gateway” si concretizza nell’aumento degli investimenti volti a promuovere i valori democratici e standard elevati, la buona governance e la trasparenza, partenariati paritari e infrastrutture verdi, pulite e sicure, catalizzando al contempo gli investimenti del settore privato.

Il porto faciliterà il trasporto di passeggeri e merci lungo il corridoio strategico Praia – Dakar – Abidjan e aumenterà significativamente il potenziale dell’Isola di Maio, riserva della biosfera designata dall’UNESCO, per un turismo rispettoso dell’ambiente e una crescita inclusiva.

Il Commissario europeo per i Partenariati Internazionali, Jutta Urpilainen, ha dichiarato: “La giornata di oggi segna un’importante pietra miliare nel miglioramento dei collegamenti di trasporto con la bellissima Isola di Maio e il suo ecosistema unico. In linea con Global Gateway, questo investimento strategico nelle infrastrutture portuali e il supporto del Team Europe ai servizi pubblici, inclusa la conservazione ambientale, consentono alla comunità locale di sfruttare meglio il proprio potenziale di crescita verde. Cabo Verde potrà accogliere un numero crescente di turisti mantenendo i più elevati standard ambientali e sociali, necessari per garantire benefici duraturi”.

Il Primo Ministro di Capo Verde, Ulisses Correia e Silva, ha dichiarato: “Questa inaugurazione soddisfa la visione strategica di Capo Verde e segna una nuova era per l’Isola di Maio, avvicinandola alle altre isole di Capo Verde e al resto del mondo. Questa infrastruttura fa parte della strategia di unificazione del mercato nazionale, che pone la nostra condizione arcipelagica al centro delle priorità di sviluppo. Avrà un impatto nel rilanciare l’economia dell’isola, attrarre investimenti privati, promuovere la mobilità e l’occupazione, aumentare il reddito e migliorare le condizioni per un futuro migliore per i nostri giovani”.

Queste nuove infrastrutture rappresentano delle opportunità per Maio con Santiago, la più grande isola di Capo Verde che ospita la capitale Praia, con le altre isole dell’arcipelago, aeroporti e corridoi internazionali. Il nuovo porto di Maio offrirà un forte impulso al potenziale turistico dell’isola, segnando una nuova era nel suo sviluppo economico, grazie ad una migliore connettività.

L’ampliamento e il potenziamento del porto, la cui riabilitazione è iniziata nel 2019, è un elemento chiave di un progetto di blending da 42 milioni di euro cofinanziato da Unione Europea (17 milioni di euro), Banca africana di sviluppo (17,8 milioni di euro) e Cabo Governo Verde (7,2 milioni di euro), che comprende anche le opere minori del porto dell’Isola di Sal e le misure di accompagnamento per il potenziamento dei servizi comunali di Maio.

L’UE e i suoi Stati membri, inclusi Lussemburgo, Spagna e Portogallo, sostengono ulteriormente la crescita verde inclusiva su Maio investendo in impianti di desalinizzazione delle energie rinnovabili, formazione professionale, piccole imprese e servizi municipali, compresa la gestione dei rifiuti.



Nel 1456, il navigatore veneziano, Alvise Cadamosto, scoprì alcune delle isole di Capo Verde; Cristoforo Colombo, nel corso del suo terzo viaggio transoceanico del 1498, sbarcò nelle isole a Boa Vista. Nel suo giornale di bordo si legge: ‘Hanno un nome ingannatore perché sono alquanto aride e io non vidi in esse alcunché di verde’.

Oggi sappiamo che la Riserva della Biosfera di Maio a Capo Verde comprende l’intera isola e la zona marina. Ci sono sei componenti principali: il Parco Naturale dell’Isola di Maio, la Riserva Naturale della Laguna di Cimi-dor, la Riserva Naturale di Praia do Morro, la Riserva Naturale di Casas Velhas, il Paesaggio Protetto di Barreiro e Figueira e la Salina di Porto Inglês.



La riserva ospita tartarughe, cetacei e pesci come lo squalo limone e lo squalo tigre. L’isola ospita più di 256 diversi tipi di animali, tra cui tre specie di lucertole, mentre oltre 100 varietà di uccelli migratori visitano la regione. Maio è parte integrante del corridoio Praia – Dakar – Abidjan, uno degli 11 corridoi di trasporto strategici supportati dal pacchetto di investimenti Global Gateway Europa -Africa annunciato al vertice UE – Unione africana nel febbraio 2022. Questi corridoi faciliteranno il commercio e la mobilità all’interno dell’Africa così come tra l’Africa e l’Europa, e sostenere gli investimenti in una connettività sostenibile, efficiente e sicura tra i continenti e lo sviluppo di nuove catene del valore a beneficio delle industrie in Africa e in Europa.

Nel contesto di Global Gateway, Cabo Verde beneficia anche di una connettività Internet efficiente, affidabile e sicura attraverso una connessione supportata da Team Europe a EllaLink, un cavo sottomarino all’avanguardia che collega l’Europa all’America Latina.



Abele Carruezzo