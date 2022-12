Venice Ro-Port Mos e VTP siglano un accordo per le crociere in home port al terminal di Fusina

Venezia– Oggi le società Venice Ro-Port Mos, concessionaria terminal autostrade del Mare, e Venezia Terminal Passeggeri (VTP) hanno siglato un accordo per consentire l’ormeggio a Fusina di navi da crociera di lusso con dimensioni compatibili con l’attuale configurazione del terminal.

L’accordo pluriennale (fino al 2026) avrà corso a partire dalla prossima stagione estiva del 2023. In base a quanto concordato dalle due società Venice Ro-Port Mos provvederà a mettere a disposizione due banchine e un piazzale per la gestione dei passeggeri e a realizzare una viabilità dedicata di accesso al terminal per i crocieristi. VTP gestirà la movimentazione di passeggeri in arrivo/partenza e con destinazione Venezia per le escursioni e provvederà a realizzare un “mini terminal” necessario per la gestione dei passeggeri e delle navi in modalità home port.

Per Maurizio Boschiero, AD di Venice Ro-Port Mos: “l’accordo di oggi consentirà al terminal di Fusina di ospitare auspicabilmente fino a un massimo di 60 navi da crociera sotto la gestione di VTP e di studiare ulteriori sviluppi a potenziamento della crocieristica a Venezia. Parallelamente Venice Ro-Port Mos ha già in corso trattative per portare a Fusina altre 40 navi traghetto ro-pax confermando la vocazione del terminal di Fusina”.

Fabrizio Spagna, Presidente e AD di VTP ha commentato: “l’intesa di oggi è un ulteriore tassello per la realizzazione degli approdi diffusi a Marghera per il rilancio della crocieristica in maniera compatibile con la città. Allestiremo il mini terminal di Fusina per ospitare navi di lusso di piccola dimensione che scaleranno in home port valorizzando professionalità e competenza del personale di VTP, confermando il ruolo dello scalo quale home port e portando valore aggiunto per la città e il territorio”.