Studio dei contaminanti atmosferici nell’area della rada di Augusta

Accordo per lo sviluppo di un laboratorio di ricerca applicata sull’isola “Forte Vittoria”

Catania-Si è tenuta ieri ad Augusta presso il Forte Vittoria, una riunione fra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, rappresentata dal Segretario Generale Attilio Montalto, l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, rappresentato dal Paolo Bonasoni (dirigente ricerca), il Consorzio Proambiente rappresentato da Francesco Riminucci (direttore tecnico), l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Sicilia rappresentata da Anna Abita (UOC qualità dell’aria), la Soprintendenza BBCCAA di Siracusa, rappresentata da Salvatore Martinez (Soprintendente), e la Pollution srl rappresentata da Davide Vignola (Area Manager), per la stipula di un accordo in cui le parti si impegnano a realizzare presso il Forte Vittoria, sull’omonima isola del comune di Augusta, un laboratorio di ricerca applicata al fine di promuovere osservazioni per lo studio ed il monitoraggio di alcuni importanti inquinanti atmosferici considerati dannosi per il clima e per la qualità dell’aria, compresi i miasmi olfattivi.

Questo accordo è legato al progetto NOSE – Network for Odor Sensitivity, sviluppato dal CNR-ISAC in collaborazione con ARPA Sicilia. Il progetto prevede appositi campionamenti di aria inquinata sui quali saranno eseguite opportune analisi chimiche; saranno inoltre misurati i composti inquinanti e climalteranti a vita breve e lunga in grado di influenzare il sistema climatico.

Già a partire dai primi di gennaio del 2023 al Forte Vittoria verrà installata una strumentazione dotata di pannelli fotovoltaici e che utilizzerà quindi energia rinnovabile, per effettuare le prime misurazioni in forma sperimentale, i cui dati saranno condivisi fra i soggetti firmatari dell’accordo. In seguito si passerà all’avvio del progetto di fattibilità tecnica ed economica, la cui ultimazione è prevista alla fine della stagione estiva del 2023, per la realizzazione del laboratorio di ricerca applicata. A seguire sarà redatto il progetto che prevede, oltre alla realizzazione del laboratorio, anche una parte formativa che coinvolgerà alcune realtà del territorio, quali scuole, università ed anche la cittadinanza che potrà usufruire di visite guidate del laboratorio.

Come già detto, le osservazioni saranno eseguite presso l’isola “Forte Vittoria”, ubicata all’interno della rada di Augusta, in un territorio che accoglie numerose navi e imbarcazioni e che è stato dichiarato Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale, ottimale quindi per lo scopo oggetto dell’accordo.