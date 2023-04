ARRIVA A GENOVA LA NAVE “GREEN” MSC WORLD EUROPA

default

NEL 2023 MSC CROCIERE SCHIERA SOTTO LA LANTERNA 14 NAVI CHE MOVIMENTERANNO OLTRE 1 MILIONE DI PASSEGGERI

-A bordo della nave la tradizionale cerimonia del «Maiden Call» alla presenza delle principali autorità e istituzioni cittadine e dei rappresentanti del settore marittimo.

-Genova sempre più al centro delle strategie della Compagnia, che quest’anno effettuerà 262 scali schierando ben 14 navi su 22 totali della flotta.

Genova– La città di Genova ha accolto oggi MSC World Europa, nuova ammiraglia della flotta di MSC Crociere alimentata a GNL e tra le più avanzate al mondo sotto il profilo tecnologico e ambientale.

Con 22 ponti, una stazza lorda di 215.863 tonnellate, 333 metri di lunghezza, 47 metri di larghezza, 40.000 mq di spazio pubblico e 2.626 cabine, MSC World Europa è tra le navi da crociera più grandi al mondo e in assoluto la più grande alimentata a GNL.

Gianni Onorato, Chief Executive Officer MSC Cruises, ha sottolineato: “Il settore delle crociere è sempre più apprezzato non solo dai passeggeri, ma anche dalle comunità e dai territori che accolgono le nostre navi. Un settore che ha mostrato una resilienza notevole e che quest’anno è destinato a tornare ai livelli pre-Covid, superandoli. Riguardo ai territori, leggendo gli articoli di questi giorni che raccontano l’assalto pasquale dei turisti alle Cinque Terre, non posso non ricordare le caratteristiche del turismo crocieristico. Che ha flussi sempre ben programmati, definiti, contingentati, ordinati e distribuiti in maniera uniforme nel corso dell’anno. Evitando così fenomeni di dannoso sovraffollamento, ma al contrario favorendo un turismo equilibrato, qualificato e sempre più sostenibile.”

Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere, ha dichiarato: “Genova rappresenta da sempre la nostra casa, per questo abbiamo deciso di schierare qui il nostro nuovo gioiello. MSC World Europa avrà infatti il suo homeport a Genova, da dove salperà ogni domenica per tutta l’estate per un itinerario che comprende destinazioni di grande e collaudato successo come Napoli e Messina, La Valletta, Barcellona e Marsiglia. La nave sarà impegnata a Genova anche nella stagione invernale, periodo in cui salperà per crociere in partenza da Genova verso Civitavecchia e Palermo per poi dirigersi verso Malta, la Spagna e la Francia. Nella città della lanterna prevediamo di movimentare oltre 1 milione di passeggeri, un dato importante che testimonia come il 2023 sarà l’anno della definitiva ripresa e consolidamento del settore”.

Lo scalo ligure continua ad essere il principale porto di riferimento a livello mondiale per MSC Crociere, dove la compagnia prevede quest’anno di movimentare oltre 1 milione di passeggeri, su un totale di circa 4 milioni di ospiti previsti a livello nazionale. Saranno 262 gli scali totali della Compagnia sotto la lanterna, grazie a ben 14 navi su un totale di 22 unità dell’intera flotta che, a partire dal prossimo giugno, vedrà l’arrivo di MSC Euribia.

Nel complesso la Regione Liguria potrà contare sull’arrivo di circa 1,2 milioni di passeggeri, per 311 toccate totali nei porti di Genova e La Spezia, con un evidente ritorno a livello economico non solo per le attività attive nel settore turistico, ma anche per tutte quelle realtà che si occuperanno dei rifornimenti di generi alimentari e non solo di cui avranno bisogno le navi per tutta la stagione.

Alla tradizionale cerimonia di Maiden Call tenutasi oggi a bordo hanno partecipato, accolti dal Comandante della nave Dino Sagani, dal Chief Executive Officer MSC Cruises Gianni Onorato, e dal Managing Director di MSC Crociere Leonardo Massa: Giovanni Toti, Presidente di Regione Liguria, Renato Franceschelli, Prefetto di Genova, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Paolo Emilio Signorini, Presidente Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale, Ammiraglio Sergio Liardo, Direttore Marittimo della Liguria, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Genova, Capitano di Fregata Nicola Marco Pizzeghello, in rappresentanza del Direttore dell’Istituto Idrografico della Marina, il Contrammiraglio Massimiliano Nannini, Tenente Colonnello Michele Lastella, Comandante del Reparto Operativo di Genova dei Carabinieri, in rappresentanza del Comandante Provinciale, Tenente Colonnello Alessandro Cavalletti, Comandante del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza di Genova, in rappresentanza del Comandante Regionale, Lorenzo Manso, Dirigente responsabile della Polizia di Frontiera di Genova, Teresa De Luca, Direttrice Uffici Genova 1 e Genova 2 dell’Agenzia delle Dogane, Franco Zuccarino, Presidente MSC Crociere Italia e Amministratore Delegato dell’Agenzia Marittima Le Navi, Comandante Danilo Fabricatore Irace, Capo Pilota del Porto di Genova, Flavio Bertorello, Presidente Gruppo Antichi Ormeggiatori di Genova, Edoardo Monzani, Presidente Stazioni Marittime, Pietro Roth, Responsabile Relazioni Esterne Assarmatori, in rappresentanza del Presidente Stefano Messina, Alessandro Cavo, Vice Presidente Camera di Commercio di Genova, Gian Enzo Duci, Vice Presidente Conftrasporto, Davide Falteri, Vice Presidente Federlogistica, Paolo Pessina, Presidente Assagenti, Andrea Giachero, Presidente Spediporto, Eugenio Massolo, Presidente Accademia Italiana della Marina Mercantile.

“Con questa giornata si conferma una ripartenza straordinaria dopo l’epoca più dura che abbiamo vissuto durante la pandemia – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Già lo scorso anno siamo tornati a livelli importanti di presenze turistiche e quest’anno probabilmente toccheremo nuovi record in Liguria, non solo a Genova ma anche nel savonese e spezzino, che stanno prendendo sempre più campo. Oggi siamo a bordo della nave passeggeri più grande mai entrata nel porto di Genova, segno che le compagnie armatoriali continuano ad investire: è un settore trainante che per noi è importante non solo dal punto di vista turistico ma anche per le nostre imprese, per l’agroalimentare e tutto quello che viene consumato a bordo di questi giganti del mare.

La Liguria si conferma quindi una piattaforma super attrattiva per le principali compagnie crocieristiche del mondo: è un ottimo segnale, a cui bisogna aggiungere il successo anche dei nostri borghi, visitati dai passeggeri e ulteriore sprone per il nostro territorio. E per salutare l’arrivo di questo gigante del mare – conclude Toti – sabato mattina, tra via XX Settembre e Piazza De Ferrari, offriremo la ‘focaccia dei record’ a tutti i genovesi che vorranno fare colazione con noi”.

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha dichiarato: “MSC World Europa è una nave dal design molto particolare, è molto diversa da tutte le altre e rappresenta un vero e proprio lancio verso il futuro e Genova con MSC fa la stessa cosa. Il futuro è l’LNG, l’alimentazione a gas non sarà la perfezione ma è un grande passo verso la sostenibilità. Genova deve sapere e conoscere i passi avanti che abbiamo fatto e quelli che faremo quando avremo anche l’elettrificazione da terra a disposizione. Questo è il futuro e Genova merita di potersi fregiare di essere il porto più green. Ma Genova e MSC non sono solo crociere ma anche cargo, traghetti e merci, tutti traffici che vogliamo continuare a incrementare in chiave sostenibile e compatibile grazie alla migliore tecnologia di oggi e di domani. Abbiamo un grande futuro davanti e Genova dovrà essere capace di servire e accogliere tutte le persone, le imprese e le merci come solo una grande città e un grande porto può fare.”

Il Presidente Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini ha concluso: “I numeri che abbiamo sentito oggi per il settore delle crociere e le prospettive per i prossimi anno ci fanno capire che Genova è un grande hub che possiamo e dobbiamo sviluppare a partire dai suoi punti di forza. La scommessa di sviluppare la città attorno al suo porto è una scommessa vinta. Oggi qui ci sono tantissime persone con cui ho avuto il piacere di collaborare per fare in modo che questo hub dalle straordinarie potenzialità potesse funzionare costruendo giorno dopo giorno una squadra di persone e professionisti che hanno collaborato per far sì che Genova valorizzi questo suo tesoro. Non è semplice avere in una città come la nostra un player globale come MSC, con loro abbiamo avviato uno straordinario rapporto su tantissimi fronti anche oltre la crocieristica, un rapporto che sono certo perdurerà nel tempo favorendo la crescita del nostro porto e del nostro territorio.”