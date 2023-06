Ora è possibile il bunker di metanolo ad Anversa e in Scandinavia

(Nore si unisce alla flotta di Bunker One in Svezia diventando la sua prima nave cisterna pronta per il bunkeraggio di metanolo; foto courtesy Bunker One)

Anversa. L’industria del bunkeraggio sta lavorando per adattarsi ai combustibili alternativi e preparare l’infrastruttura, mentre gli armatori e gli operatori accelerano il ritmo dell’adozione del metanolo come combustibile marino.

Maersk e altri hanno commentato che avere la fornitura di metanolo sarà una delle maggiori sfide per le loro navi pionieristiche.

Gli analisti di DNV, Det Norske Veritas, Registro di Classificazione Navale norvegese, hanno stimato che il metanolo supererà altre opzioni di carburante esistenti come il gas naturale liquefatto e diventerà uno dei primi combustibili alternativi a zero emissioni di carbonio. Calcolano nel loro database Alternative Fuels Insights che attualmente ci sono solo 26 navi in funzione in grado di utilizzare il metanolo come combustibile primario. Tuttavia, il numero sta crescendo con Maersk che prevede di introdurre la sua pionieristica nave portacontainer, un feeder per la Scandinavia, in soli tre mesi.

DNV osserva che quest’anno sono previste quattro ulteriori navi alimentate a metanolo, ma prevede che il totale raddoppierà nel 2024 a 59 navi e di nuovo nel 2025 a 94 navi. Entro il 2028, gli ordini attuali mostrano che saranno state consegnate 127 navi alimentate a metanolo.

Preparandosi per il nuovo carburante, il porto di Anversa-Bruges ha riferito che il primo bunkeraggio di metanolo è stato completato nel porto, l’altro giorno. Hanno riferito in un post sui social media che 475 tonnellate di metanolo sono state rifornite dalla chiatta Tamariva a Proman Stena Marine al terminal di SEA-invest ad Anversa.

“Con questo primo risultato, stiamo ulteriormente rafforzando la nostra posizione globale come porto di bunkeraggio promuovendo e sviluppando attivamente un quadro chiaro per l’uso di combustibili alternativi, come Gnl, ammoniaca, idrogeno e metanolo. Diventare un porto multicarburante è il nostro obiettivo”, scrive l’Authority di Antwerp-Bruges.

Hanno riferito che attualmente sei milioni di tonnellate di combustibili convenzionali (come olio a basso tenore di zolfo o gasolio) vengono stoccati nel porto.

A nord della Scandinavia, Bunker One ha riferito di aver noleggiato una nave bunker che diventerà la prima petroliera del fornitore pronta per il metanolo. La società ha avviato un nuovo noleggio a lungo termine della bunker tanker Nore, una nave di 16 anni registrata a Malta.

La nave da 297 piedi (90,5 metri) fungerà da autocisterna per il bunkeraggio multicarburante con uno stoccaggio di 3.500 tonnellate, che può essere suddiviso con diversi prodotti tra le sue coppie di serbatoi. Hanno riferito che la nave ha ricevuto tutti i permessi e le certificazioni di bunkeraggio per operare in Scandinavia e nel Nord Europa già a maggio e diventa la quarta petroliera bunker nella flotta di Bunker One Sweden.

“Göteborg, Skaw e l’intera regione scandinava sono uno dei nostri hub di bunkeraggio più importanti con un traffico navale significativo che attraversa l’area, quindi iniziare a costruire l’infrastruttura e metterla in atto invierà un forte segnale ai nostri clienti che se scommettono sulla costruzione di navi alimentate da prodotti che riducono le emissioni di carbonio, noi saremo pronti a fornirle”, ha affermato Peter Zachariassen, CEO di Bunker One.

L’azienda fa notare di aver lavorato sodo per preparare l’operazione, assicurandosi le necessarie certificazioni. “Abbiamo lavorato per un po’ di tempo, installando l’infrastruttura a terra, noleggiando la petroliera e ottenendo le licenze dalle autorità marittime”, afferma Petter Jonason, Chief Operating Officer di Bunker One Sweden.

Essere pronti a fornire prodotti alternativi in Scandinavia segna un evento significativo per il resto dell’industria marittima, afferma Bunker One. Con alcune compagnie di navigazione e logistica ancora nella fase di pianificazione dell’investimento in nuove navi con carburante per motori alternativi, la società ritiene che la possibilità di rifornire di metanolo sia estremamente preziosa in termini di assistenza nel loro processo decisionale.

Abele Carruezzo

(Il porto di Anversa opera il suo primo bunkeraggio di metanolo in una delle nuove petroliere alimentate a metanolo di Proman Stena; foto courtesy Authority Port Anversa-Bruges)