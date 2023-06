ADSP MSO: NUOVI APPALTI E CONTRATTI ALLE BANCHINE DEL PORTO DI AUGUSTA

In data odierna è stato stipulato, tra l’AdSP del Mare di Sicilia Orientale ed il Consorzio Stabile Infratech Scarl, con sede legale in Sant’Agata di Militello (ME), il contratto di appalto per la progettazione esecutiva ed i lavori di manutenzione straordinaria delle banchine e dei piazzali del porto di Augusta, per un ribasso in punti percentuale pari al 18%, corrispondenti ad un importo netto di €. 17.844.198,28, oneri di sicurezza aziendale pari a €.115.000,00 e costi della manodopera pari a €. 3.228.135,35.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 540 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, cui devono aggiungersi altri 90 giorni per la progettazione esecutiva.

Prende corpo, in tal modo, un lavoro da tempo atteso al porto di Augusta, che consentirà di migliorare le aree portuali e adeguarle ai necessari standard di qualità, in un momento in cui l’Ente di c. da Punta Cugno sta imprimendo il massimo sforzo per incrementare le attività commerciali, diversificandole per natura e caratteristiche.

L’opera, peraltro, è propedeutica alla realizzazione degli impianti di cold ironing, finanziati con fondi del PNRR, il cui bando di gara è di imminente pubblicazione. L’importo del predetto appalto, consistente nella fornitura di tutta la tecnologia sofisticata di distribuzione di energia ad alta tensione sotto banchina, ammonterà ad euro 32 milioni circa.

Altro intervento, atteso da tempo e finalmente giunto ai nastri di partenza, è il rifacimento dell’impianto antincendio del porto commerciale, per la cui realizzazione è stato pubblicato alcuni giorni fa apposito bando di gara, per un importo di €. 1.153.126,63, di cui 1.131.719,17 per lavori a base d’asta ed €. 21.407,46 per oneri di sicurezza. Le offerte sono attese entro il 17 luglio prossimo.

“Entro la fine di giugno contiamo di appaltare tutte le opere finanziate con fondi PNRR assegnati a questo Ente, in modo da avere il tempo di realizzare le relative opere e spendere tutte le risorse entro gli stringenti tempi imposti dalla misura europea. Sono molto soddisfatto degli sforzi finora compiuti dagli uffici, e spero che questo sia solo l’inizio”, ha ribadito il Presidente Di Sarcina all’interno dell’incontro odierno del Tavolo di Partenariato per la Risorsa Mare.