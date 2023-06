IL PRESIDENTE DI BLASIO SALUTA E RINGRAZIA L’AMMIRAGLIO PIERO PELLIZZARI IN ROTTA VERSO GENOVA

Venezia– Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio ha incontrato, questa mattina, l’Ammiraglio Piero Pellizzari, Direttore Marittimo del Veneto e Comandante della Capitaneria di Porto di Venezia, che tra qualche giorno lascerà la città lagunare per assumere il Comando della Capitaneria di Porto di Genova.

Nel corso dell’incontro Di Blasio ha ringraziato l’Ammiraglio Pellizzari per l’attività svolta dalla Capitaneria sotto la sua direzione, l’elevata professionalità e l’importante collaborazione assicurata anche nei periodi più complessi e delicati per gli scali veneti: “La condivisione di obiettivi e la cooperazione sono fondamentali per garantire la riuscita dell’azione tanto dell’Autorità di Sistema Portuale quanto della Capitaneria di Porto, con ricadute che vanno a beneficio di tutta la comunità portuale e in generale dei traffici dello scalo. Auguro all’Ammiraglio Pellizzari un buon lavoro, in continuità col prestigioso percorso professionale che lo ha sempre contraddistinto. Voglio ricordare in particolare che, anche grazie al suo impegno e al suo approccio sempre pronto ad affrontare in modo innovativo le criticità operative, i porti veneti hanno saputo affrontare sfide importanti e cruciali.

A partire da quelle emerse a seguito del DL n.103 del 20 Luglio 2021 – con la successiva individuazione e attuazione di un nuovo modello crocieristico senza precedenti che ha coinvolto gli scali sia di Venezia che Chioggia – passando per l’operatività del Mose e il tema più che mai attuale dell’accessibilità in sicurezza alle banchine di Porto Marghera, la piena integrazione amministrativa e operativa dello scalo clodiense nella nostra Autorità di Sistema, per citarne solo alcune. Inoltre, la Capitaneria di Porto di Venezia ha lavorato al nostro fianco per migliorare ulteriormente la sicurezza del trasporto marittimo e dei nostri servizi tecnico-nautici, l’accessibilità nautica e la sostenibilità della navigazione, questo anche in qualità di partner dello studio internazionale Channeling. Desidero esprimere infine un doveroso grazie all’Ammiraglio Pellizzari e al suo Staff per il pieno sostegno e la collaborazione a tutte le attività promosse in questi anni da questa AdSP rivolte soprattutto alle giovani e giovanissime generazioni e finalizzate a diffondere la cultura e la storia portuale”.

L’Ammiraglio Pellizzari, nel ringraziare il Presidente Di Blasio e la sua squadra, ha ribadito come la collaborazione istituzionale tra Guardia Costiera e Adsp sia sempre stata leale e fattiva ed abbia permesso di far operare i porti della Direzione marittima conciliando sicurezza, efficienza e sviluppo. Il Direttore marittimo ha poi aggiunto come personalmente i 5 anni a Venezia siano stati professionalmente e umanamente un’esperienza indelebile.