CONSORZIO RETE PORTI DELLA SARDEGNA: ASSEMBLEA ORDINARIA CON GRANDI NOVITA’

Il giorno 7 aprile 2025, si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Rete Porti Sardegna, che hanno visto allo stesso tavolo i comuni di Bosa, La Maddalena, Posada, poi le aziende Sea company, Motomar Sarda, Silene Multiservizi, Marina di Porto Rotondo, Marina di Baunei e S.Maria Navarrese, Turismar e il Presidente Onorario, Franco Cuccureddu.

A seguito dell’approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 2024, sono state esaminate ben 14 richieste di adesione alla Rete dei Porti che interessano le seguenti strutture: Marina di Sant’Elmo, Porto di Castelsardo, Marina Cala dei Sardi, Marinedì con le strutture di Cagliari, Teulada e Villasimius, Marina di Fertilia, Saromar con le strutture di Capitana, Portoscuso, Per’e Sali, poi il Consorzio del Porto di Alghero, Marina Aquatica, Stintino Porto Mannu e Marina di Stintino e Nautica Pinna. Con voto unanime dell’Assemblea le 15 strutture sono state inserite tra i soci della Rete dei Porti della Sardegna, portando a 29 le strutture ricettive portuali aderenti, quindi si passa da 4075 posti barca a 8332 con un aumento di 4275.

L’importante presenza di strutture collegate sul territorio della Sardegna dal punto di vista organizzativo, permetterà di offrire numerose opportunità di crociera a chi vuole esplorare la Sardegna con la sua barca. Per garantire un servizio efficiente e soprattutto utile ad armatori ed equipaggi che stanno programmando una crociera o sono già in mare con l’intenzione di raggiungere l’isola. L’associazione Rete dei Porti della Sardegna informa che è stata realizzata una APP, che offre in tempo reale la visione della disponibilità di ogni struttura aderente. Una APP di facile impiego, che permette la pianificazione della crociera o la richiesta di un posto in fase di avvicinamento in modo rapido ed efficiente.

In occasione del medesimo Consiglio è stato affrontato il tema della promozione della Rete dei Porti in occasione di eventi internazionali dedicati al diporto, tra questi il Cannes Yachting Festival, Monaco Yacht Show, Salone Nautico Internazionale di Genova e ICOMIA World Marinas Conference, ed a eventi nazionali quale l’imminente Fiera Nautica di Sardegna.

La seduta si è conclusa con la soddisfazione di tutti per i temi affrontati e la soddisfazione del presidente, dott. Matteo Molinas, il quale ha dichiarato: “I nuovi soci sono l’opportunità per offrire un servizio più capillare sul territorio della Sardegna e per dare maggiore senso alle iniziative che avevamo già intrapreso per fare della Rete non solo un’associazione, ma una vera e propria rete di servizi. La nuova APP è una delle iniziative che traducono in realtà i servizi che vogliamo offrire agli amanti della nautica che decidono di vivere le nostre coste. La pianificazione della presenza della Rete dei Porti ai maggiori eventi internazionali dedicati alla nautica da diporto ha invece il duplice scopo di far conoscere al grande pubblico degli appassionati le risorse ricettive dell’isola e al contempo di offrire alle strutture meno note la possibilità di incontrare nuovi diportisti. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti sinora, ma consapevoli che possiamo fare ancora molto”.

La Rete dei Porti della Sardegna sarà presente alla IV Edizione di Fiera Nautica di Sardegna, che si svolgerà a Marina di Porto Rotondo dal 30 aprile al 4 maggio prossimo, con un carico di novità interessanti e che non mancherà di comunicare ai visitatori.