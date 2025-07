I porti europei in ritardo sul cold ironing in vista della scadenza del 2030

La maggior parte dei porti europei è in ritardo nell’installazione dell’infrastruttura elettrica a terra necessaria alle navi per passare dal carburante marino all’elettricità più pulita durante l’attracco

Bruxelles. I porti stanno affrontando una duplice sfida: quella dell’efficienza e quella della decarbonizzazione.

La sfida, legata all’efficienza, richiede che i processi logistici di gestione delle merci in transito siano sempre più legati alla digitalizzazione che permette di razionalizzare le operazioni, aumentando la sicurezza e diminuendo i rischi di errore.

La decarbonizzazione richiede invece di agire su molteplici fronti; è un tema infrastrutturale particolarmente complesso, poiché passa dall’elettrificazione di navi e attrezzature portuali.

I porti offrono molte opportunità di sviluppo green, che vanno dalla fornitura di alimentazione elettrica a terra (OPS, Onshore Power Supply) all’elettrificazione delle gru mobili (eRTG) e dei veicoli di supporto a terra (GSV, Ground Support Vehicle).

L’elettrificazione rappresenta senza dubbio un passo positivo per l’ambiente, ma per ottimizzare le prestazioni i porti devono superare le sfide digitali. La digitalizzazione è fondamentale per monitorare, gestire e mantenere le nuove installazioni e garantire la continuità delle operazioni nei porti.

Le norme ambientali dell’Unione Europea – Green Deal – hanno fissato al 2030 la scadenza per l’installazione da parte dei porti marittimi dell’infrastruttura per la fornitura di energia elettrica a terra (OPS). Grazie ai sistemi OPS le navi possono spegnere i motori mentre sono ormeggiate, e collegarsi a una fonte di energia elettrica a terra. Il carico energetico della nave viene trasferito alla rete elettrica a terra senza interruzione dei servizi di bordo.

Per valutare la loro diffusione, l’ONG attivista Transport Environment (TE) con sede a Bruxelles ha commissionato uno studio, condotto da DNV per TE, che copre 31 porti europei.

Solo quattro dei 30 maggiori porti europei hanno investito in almeno la metà dell’infrastruttura elettrica a terra necessaria, il che ridurrebbe drasticamente l’inquinamento atmosferico e le emissioni di CO2 quando le navi sono in porto

I risultati mostrano che finora solo una su cinque delle connessioni di alimentazione necessarie è stata installata o contrattata, con un’adozione lenta nella maggior parte dei porti. Dei porti analizzati, solo quattro hanno installato o appaltato più della metà dei collegamenti necessari prima della scadenza del 2030.

I residenti che vivono vicino ai porti sperano che l’infrastruttura plug-in possa eliminare parte dei conflitti derivante dalla condivisione delle loro città con le navi da crociera, che spesso lasciano i motori accesi nei porti per alimentare i servizi di bordo, tra cui l’illuminazione e l’aria condizionata.

L’inquinamento da combustibili per uso marittimo comprende l’anidride solforosa, gli ossidi di azoto e il particolato.

Lo studio evidenzia anche disparità significative tra i tipi di navi. Mentre il 38% dei collegamenti OPS richiesti per le navi da crociera e passeggeri sono in atto, le navi portacontainer sono notevolmente poco servite, con solo l’11% dei 294 collegamenti necessari installati o contrattualizzati.

“Date le loro rotte regolari e prevedibili e la vicinanza dei terminal passeggeri delle crociere ai centri urbani affollati, le navi da crociera dovrebbero avere la priorità per il dispiegamento e l’adozione anticipati degli OPS”, afferma lo studio.

I porti di Anversa, Dublino, Danzica e Lisbona sono tra quelli che devono ancora fare un investimento in infrastrutture elettriche plug-in, secondo TE.

Anche i porti di Rotterdam, Barcellona, Valencia, Bremerhaven e Le Havre ottengono scarsi risultati in termini di sforzi per soddisfare il mandato dell’UE. I porti di Algeciras e Amburgo rappresentano una quota importante delle connessioni di alimentazione elettrica a terra (OPS) installate in Europa.

I porti di Algeciras, Livorno, Świnoujście e La Valletta sono gli unici ad aver installato o appaltato più della metà delle installazioni OPS richieste.

A Lisbona, uno dei porti per crociere più trafficati d’Europa, un progetto multimilionario per la posa di cavi per collegare il porto a una centrale elettrica dovrebbe essere pronto entro il 2029, secondo il Governo portoghese.

Abele Carruezzo