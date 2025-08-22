Un carrello elevatore cade in mare e danneggia la nave da crociera nel porto greco di Corfù

(Porto nuovo crocieristico di Corfù; foto courtesy Autorità Portuale di Corfù)

Succede anche questo: imperizia, distrazione non sono giustificazioni!

Corfù. In un incidente a dir poco strano, insolito, è accaduto che un carrello elevatore è caduto in mare nell’area di attracco delle navi da crociera del nuovo porto di Corfù.

Nelle prime ore di dell’altro giorno, l’Autorità Portuale di Corfù è stata informata della caduta di un carrello elevatore (tipo Clark) in mare, nell’area di attracco delle navi da crociera nel nuovo porto di Corfù.

I funzionari dell’Autorità Portuale greca sono stati inviati sul posto e hanno localizzato l’operatore del veicolo di 59 anni.

Ha detto ai funzionari che mentre si trovava sul molo con il veicolo temporaneamente parcheggiato, improvvisamente il mezzo meccanico ha iniziato a muoversi da solo ed è finito in mare, forse per opera dello Spirito Santo.

Durante la sua caduta, è entrato in contatto con la sezione poppiera di dritta della nave da crociera, causando due danni superficiali che non hanno pregiudicato il funzionamento sicuro della nave.

Per fortuna, il danno è stato solo superficiale e non c’è stato alcun impatto sul funzionamento della nave o sulla banchina del porto, con i passeggeri che hanno assistito all’evento.

Il carrello elevatore è stato recuperato da una gru privata e con l’assistenza di un sommozzatore privato nel porto di Corfù, dopo la partenza della nave da crociera.

È in corso un’indagine preliminare da parte dell’Autorità Portuale Centrale di Corfù, mentre l’incidente non ha causato alcun inquinamento marino.

Abele Carruezzo