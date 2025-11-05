La Rete dei Porti della Sardegna al Fort Lauderdale International Boat Show 2025

29 marina uniti per la promozione e l’internazionalizzazione dell’offerta nautica dell’Isola

La Rete dei Porti della Sardegna conferma la propria strategia di apertura ai mercati esteri partecipando al Fort Lauderdale International Boat Show 2025 (FLIBS), il più grande salone “in-water” al mondo, vetrina globale per cantieri, marina e servizi premium della nautica. L’iniziativa rientra nel piano di internazionalizzazione della Rete, che oggi riunisce 29 porti e marina per oltre 8.300 posti barca lungo l’intero perimetro dell’Isola.

FLIBS, la piazza mondiale della nautica. Il salone di Fort Lauderdale si sviluppa su circa 3 milioni di piedi quadrati (quasi 90 acri) distribuiti in sette location collegate da sistemi di trasporto via terra e via acqua. L’evento richiama oltre 100.000 visitatori, più di 1.000 espositori da 52 Paesi e circa 1.300 imbarcazioni esposte; un appuntamento che genera un impatto economico stimato in 1,79 miliardi di dollari per lo Stato della Florida. Numeri che confermano FLIBS come hub imprescindibile per l’incontro tra domanda internazionale e offerta diportistica di alta gamma.

“Essere presenti nei grandi saloni internazionali come Fort Lauderdale significa portare la Sardegna al centro delle rotte del diporto globale,” dichiara Matteo Molinas, presidente della Rete dei Porti della Sardegna. “La nostra Rete, forte di 29 approdi e di un sistema di servizi in costante evoluzione, investe sulla promozione coordinata e sull’internazionalizzazione per attrarre nuovi armatori e charter, allungare la stagione e generare valore per i territori costieri dell’Isola.”

La missione statunitense della Rete dei Porti della Sardegna ha i seguenti obiettivi:

Promozione coordinata dell’offerta dei 29 marina, con focus su ormeggi stanziali e in transito, servizi tecnici, refitting, hospitality e destination experience.

Rafforzamento delle relazioni con broker, cantieri, fleet manager e operatori charter nordamericani e latino-americani presenti a FLIBS.

Posizionamento internazionale della Sardegna come destinazione sostenibile per il diporto, in linea con gli standard ambientali e i progetti di digitalizzazione e qualità dei servizi avviati dalla Rete.

La Rete dei Porti della Sardegna

Nata per aggregare e valorizzare la portualità turistica dell’Isola, la Rete è oggi un sistema unitario di 29 strutture che opera su accoglienza, servizi, marketing congiunto e sviluppo di progetti innovativi a beneficio di diportisti, operatori e territori. La presidenza è affidata al dott. Matteo Molinas, eletto nell’aprile 2024 con mandato di guidare la stagione dell’espansione e dell’apertura ai mercati internazionali.