Porto di Brindisi, procedono i lavori

(Foto archivio Il Nautilus)

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM) ha pianificato lo sviluppo dello scalo di Brindisi attraverso il nuovo Piano Regolatore Portuale (PRP), approvato dal Comitato di Gestione con un orizzonte temporale proiettato ai prossimi 35-40 anni.

Bari/Brindisi. Nasce così il ‘nuovo’ Porto di Brindisi con la sua specificità operativa nel Mediterraneo e cerso l’Oriente. Finalmente prende forma la cd ‘colmata’, opera strategica, attesa da anni, che di fatto consentirà di sbloccare a cascata tutta una serie di interventi, dagli accosti di Sant’Apollinare al pontile a briccole (quasi terminato). L’intervento porterà Brindisi a diventare il secondo porto dell’ Adriatico, per batimetria, subito dopo Trieste; darà alla città anche un parco verde affacciato sul mare, un luogo pubblico che unirà rigenerazione urbana e rispetto per l’ambiente.

Ritornando al nuovo piano di sviluppo, gli interventi e gli obiettivi strategici che l’Autorità di SPMAM ha programmato di attuare sul porto di Brindisi si articolano su cinque macro-assi principali.

Adeguamento infrastrutturale e accessibilità marittima

Progetto di dragaggio e scavi: Incrementare la profondità dei fondali e delle banchine per garantire l’accessibilità alle navi commerciali e passeggeri di ultima generazione (più grandi e con maggior pescaggio), che prima non potevano entrare nello scalo.

Banchinamento e colmate: Completare le opere tra il pontile petrolchimico e Costa Morena Est (I lotto), incluse le casse di colmata per accogliere i materiali di escavo.

Accosti a Sant’Apollinare: Ultimare i lavori per gli accosti dedicati alle navi traghetto e al traffico Ro-Ro e Ro-Pax.

Sviluppo della logistica e delle aree retroportuali

Nuove aree retroportuali: Individuare e strutturare spazi logistici strategicamente collegati al porto. Saranno usati per stoccaggio, movimentazione merci e servizi avanzati per autotrasporti e imprese.

Hub commerciale: Consolidare il ruolo di “gateway” e di Autostrada del Mare verso l’Est europeo per contenitori, merci e rinfuse.

Sostenibilità ambientale e transizione energetica

Cold Ironing: Implementare l’elettrificazione delle banchine con un piano coordinato per permettere alle navi ormeggiate di spegnere i motori termici, abbattendo le emissioni acustiche e atmosferiche.

Pianificazione Energetico-Ambientale: Integrare le linee del DEASP (Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale) per la decarbonizzazione delle attività portuali.

Interazione Porto-Città, turismo e diporto

Riqualificazione del Seno di Levante: Attuare la nuova proposta funzionale del versante cittadino (lungo via Del Mare) per valorizzare la vocazione urbana e il legame storico tra Brindisi e il suo porto.

Raddoppio della nautica da diporto: Ampliare le strutture e i posti barca all’interno del porticciolo turistico “Bocca di Puglia – Marina di Brindisi”.

Polo cantieristico: Potenziare i cantieri navali esistenti con ampliamenti a mare per favorire la produzione, le manutenzioni e l’occupazione locale qualificata.

Sicurezza e Digitalizzazione

Security e varchi digitali: Gestire i flussi passeggeri e merci tramite permessi elettronici e sistemi di controllo in tempo reale.

Valutazione della Safety: Sviluppare costanti aggiornamenti sui piani di emergenza e sulla gestione dei rischi legati ai vicini insediamenti industriali.

La maggior parte di questi lavori sono stati avviati.

Intanto, sul fronte di nuovi investimenti, il presidente dell’AdSPMAM, Francesco Mastro, all’inizio di quest’anno, ha incontrato una delegazione di operatori cinesi di Geodis e Catl, interessata ad avviare un importante traffico di batterie, stivate all’interno di container che scalerebbero il porto di Brindisi, attraverso navi commerciali. La delegazione é stata accompagnata da Roberta Minervini, Agente marittimo di Elica srl referente dell’incontro. .

Il Presidente, continuando la sua opera di promozione del porto di Brindisi, ha rassicurato gli ospiti cinesi circa la disponibilità di spazi, servizi e infrastrutture, con l’obiettivo di attivare nuovi traffici e attività, al fine di rendere lo scalo messapico sempre più operativo e produttivo.

Abele Carruezzo