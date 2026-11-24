“La libera concorrenza e la tutela di un libero mercato avrebbero dovuto essere due pilastri essenziali per non far collassare la struttura economica e commerciale dell’Europa. Ma con l’ETS sta accadendo l’esatto contrario e attraverso la tassa sulle emissioni delle navi, ma anche delle industrie e dei serviti, la Ue nega sé stessa”.

Ad affermarlo è il Presidente di Federagenti, Paolo Pessina, che si unisce al coro sempre più compatto di Associazioni imprenditoriali del cluster mare intenzionate a esercitare una pressione congiunta e sempre più pesante contro le Istituzioni europee che solo al prezzo di fatiche inenarrabili e di contestazioni sempre più marcate, stanno accettando di ridimensionare le misure contro le emissioni. Federagenti è quindi allineata con le posizioni espresse da Espo/Feport/Fonasba che da punti di osservazione differenti, ma tutti privilegiati, hanno aspramente criticato la posizione dell’Unione Europea.

“Si tratta di misure – ha sottolineato Pessina durante l’ultimo Consiglio direttivo della Federazione che ha provveduto alla nomina dei quattro vicepresidenti (Barbara Carabetti di Civitavecchia, Enrico Bonistalli di Livorno, Vito Totorizzo di Bari e Marco Ciullini di Trieste) – che stanno provocando danni estesi al trasporto marittimo e alle attività portuali, privilegiando – è evidente in Mediterraneo – quei terminal specie di transhipment che non si devono assoggettare alle norme comunitarie”.

Il Parlamento europeo ha recentemente commissionato nuovi studi sulle emissioni, confermando la sua cecità sulle conseguenze derivanti da norme unilaterali (solo europee).

“È il momento – sottolinea Pessina, parlando a nome degli agenti, raccomandatari e broker marittimi italiani aderenti a Federagenti – di lasciare da parte la sindrome da studi e ricerche e muovere passi concreti modificando ed emendando le norme, corroborandole di incentivi, prima che i danni provocati alla filiera marittima non diventino irreparabili”.