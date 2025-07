A Pescara si discute il futuro dei porti turistici

Evento Blue Marina Awards: “Il futuro dei porti turistici: i porti turistici del futuro”

18 luglio 2025 – Marina di Pescara, Padiglione Becci, Via Papa Giovanni XXIII

I Blue Marina Awards approdano a Pescara.

Dopo le recenti tappe in Campania, Liguria e Sardegna, i Blue Marina Awards fanno tappa a Pescara il prossimo 18 luglio 2025, per una giornata di confronto nazionale dedicata all’innovazione e alla sostenibilità nella portualità turistica.

L’evento si terrà presso il Marina di Pescara, eccellenza dell’Adriatico, e metterà al centro il ruolo strategico dei porti turistici come motore di sviluppo economico, culturale e sociale dei territori. Con il titolo “Il futuro dei porti turistici: i porti turistici del futuro”, la giornata vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, della ricerca e della società civile.

Dopo i saluti istituzionali, la mattinata sarà dedicata a una serie di interventi tematici, con l’obiettivo di condividere visioni, buone pratiche e strumenti operativi per ripensare il ruolo dei marina nella transizione ecologica, energetica e digitale.

Tra i temi al centro del dibattito:

-Sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica, con focus su progetti per il recupero delle plastiche in mare, sistemi di monitoraggio marino avanzato, e soluzioni digitali per la gestione integrata delle infrastrutture portuali e del turismo esperienziale;

-Transizione energetica, attraverso modelli di autoproduzione da fonti rinnovabili, comunità energetiche, fotovoltaico in cloud e strumenti finanziari a supporto degli investimenti green;

-Mobilità sostenibile e turismo esperienziale, con approfondimenti su servizi innovativi per e-bike, cicloturismo e fruizione integrata del territorio costiero;

-Inclusività e accessibilità, per promuovere approdi turistici pienamente accessibili a tutti e capaci di rispondere alle esigenze di un’utenza sempre più ampia e diversificata;

-Valorizzazione culturale del mare, attraverso il racconto del patrimonio marittimo materiale e immateriale, gli itinerari culturali e le filiere locali legate ai saperi e alle tradizioni costiere.

Al termine dei lavori è prevista una degustazione di prodotti tipici locali, per celebrare il legame tra porto, territorio e identità gastronomica a cura del progetto di collaborazione tra “la Cambusa di Assonautica”, il Mercato Contadino, il gal Terre Pescaresi e il Marina di Pescara.

I Blue Marina Awards, di cui l’Associazione Nazionale dei porti e approdi turistici ASSONAT è il partner Istituzionale e con il RINA quale ente tecnico, rappresentano un percorso innovativo per misurare, valorizzare e premiare la qualità della gestione dei porti turistici italiani, favorendo una rete nazionale orientata a criteri di sostenibilità, accoglienza e integrazione con l’ambiente e le comunità locali.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo: www.bluemarinaawards.it