Blue Marina Awards 2025: a Genova la cerimonia di premiazione dei migliori porti e approdi turistici italiani

Genova, 10 novembre 2025 – ore 15.30, Circolo Tunnel di Palazzo Doria (Rolli UNESCO), Via Garibaldi 6

Lunedì 10 novembre, nella prestigiosa cornice del Club Tunnel di Palazzo Doria, patrimonio UNESCO dei Rolli genovesi, si terrà la cerimonia di premiazione della IV edizione dei Blue Marina Awards, il riconoscimento dedicato ai migliori porti e approdi turistici italiani che si distinguono per sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica, inclusività sociale, qualità dell’accoglienza turistica e sicurezza.

L’evento, punto di riferimento per la blue economy nazionale, vedrà la partecipazione di alte cariche istituzionali, rappresentanti del mondo imprenditoriale, associazioni di categoria e stakeholder dell’economia del mare.

Il programma prevede la visita esclusiva alle sale del Palazzo, seguita dal convegno e dalla cerimonia di premiazione, per concludersi alle 19:00 dopo il cocktail di networking.

A condurre la giornata sarà il direttore di Forbes e Nautica, Alessandro Mauro Rossi, insieme a Walter Vassallo, fondatore dei Blue Marina Awards, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra le migliori esperienze di gestione portuale del Paese e le nuove frontiere della sostenibilità applicata al mare.

Durante la cerimonia verranno conferiti non solo i marchi di riconoscimento Blue Marina Awards 2025, ma anche premi speciali per un valore complessivo di decine di migliaia di euro, destinati a valorizzare progetti e iniziative che rappresentano modelli virtuosi di sviluppo sostenibile e innovazione nella portualità turistica. Tra i vari premi speciali si evidenziano: una wallbox fornita da Repower, un geoportale interattivo fornito da NeMea Sistemi, una campagna promozionale su MySea, un dispositivo innovativo Blue Gold per la gestione dei consumi idrici, una consulenza professionale in materia di efficienza idrica, offerta da AIDARA.

I Blue Marina Awards, di cui l’Associazione Nazionale dei Porti e Approdi Turistici, ASSONAT-Confcommercio è il partner istituzionale e il RINA l’ente terzo di certificazione, giunti alla loro quarta edizione, si confermano come la principale iniziativa italiana dedicata ad accompagnare la portualità turistica in un percorso di valorizzazione e crescita in linea con gli obiettivi, politiche e strategie in tema di sostenibilità, innovazione, accoglienza turistica, inclusività e sicurezza. Un’iniziativa che supporta porti e approdi turistici a poter meglio comprendere e affrontare le sfide e le esigenze del mercato della blue economy in continua evoluzione e poterne cogliere nuove opportunità.

I Blue Marina Awards contribuiscono alla costruzione di una portualità turistica competitiva, sostenibile, innovativa e inclusiva.

PROGRAMMA

Evento: Cerimonia di premiazione Blue Marina Awards 2025

Luogo: Circolo Artistico Tunnel, Via Garibaldi 6 – Genova

Data: Lunedì 10 novembre 2025

Orario registrazioni: 15:00

Orario inizio evento: 15:30

Orario cocktail networking: 18:00 – 19:30

Modera: Alessandro Mauro Rossi, Direttore di Forbes e Nautica

15:30 – Apertura dei lavori:

Walter Vassallo, Fondatore Blue Marina Awards

Saluti Istituzionali e relazioni:

Alessio Piana, Consigliere Delegato Blue Economy Regione Liguria

Daniela Santanchè, Ministra del Turismo

Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare

Rappresentante Commissione Europea, DG MARE

Leonardo Manzari, Westmed National Hub for Italy

Antonio Ranieri, Ammiraglio Ispettore (CP), Direttore Marittimo della Liguria

Luciano Serra, Presidente ASSONAT-Confcommercio

Giancarlo Vinacci, Head Advisory Board ASSONAUTICA Italiana, Presidente Comitato Investimenti del Blue Economy Debt Fund

Andrea Leonardi, Consigliere Federale FIV

Luigi Bottos, Head ESG, RINA

Consegna dei Blue Marina Awards 2025 ai migliori porti e approdi turistici

Consegna dei Premi speciali Blue Marina Awards 2025

Rinfresco e visita del Palazzo Doria

DRESS CODE: Signori: giacca e cravatta obbligatorie