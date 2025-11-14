Smeralda Holding: la Marina di Porto Cervo premiata dai Blue Marina Awards tra i porti turistici di eccellenza 2025

Porto Cervo– Per il terzo anno consecutivo la Marina di Porto Cervo – uno dei più prestigiosi e attrezzati approdi del Mediterraneo di proprietà del Gruppo Smeralda Holding, società indirettamente controllata da Qatar Investment Authority (QIA) – è stata premiata dai Blue Marina Awards, il riconoscimento nazionale dedicato all’eccellenza della portualità turistica italiana.

L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è ideata e coordinata da Walter Vassallo, con la partnership istituzionale di ASSONAT – Confcommercio e il supporto tecnico, in qualità di ente terzo certificatore, del RINA – Registro Italiano Navale per il processo di valutazione dei requisiti. La cerimonia si è svolta a Genova, nel prestigioso Circolo Artistico Tunnel di Palazzo Doria, sede Unesco dei Rolli genovesi e ha riunito centinaia rappresentanti di marina e istituzioni.

Nell’edizione 2025 sono state premiate le strutture turistiche nautiche distintesi per il loro impegno nella sostenibilità, nell’inclusione e nei servizi di accoglienza turistica; tra queste la Marina di Porto Cervo ha ricevuto il riconoscimento tra i porti turistici a vocazione Superyacht. A ritirare il premio per Porto Cervo, Davide Cerea, CFO di Smeralda Holding e Marina di Porto Cervo.

La bandiera bianca e blu dei Blue Marina Awards continuerà quindi ad essere esposta anche nel 2026 sopra la Marina di Porto Cervo, un marchio distintivo che attribuisce valore anche alle scelte del turista diportista.

“Il riconoscimento dei Blue Marina Awards per il terzo anno consecutivo conferma l’eccellenza e la qualità che contraddistinguono i servizi dedicati ai diportisti che scelgono la Marina di Porto Cervo – dichiara Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding. Questo premio rappresenta uno stimolo per continuare a migliorare i nostri alti standard con un impegno concreto soprattutto sul fronte della sostenibilità, nel rispetto dell’ambiente, del territorio che ci ospita e della gente che lo vive e che lo visita”.

La Marina di Porto Cervo è collocata nel cuore dell’area turistica della Costa Smeralda®, nella regione sarda della Gallura; ha una capienza di circa 600 posti barca e dispone di una prestigiosa offerta di servizi e assistenza per imbarcazioni di lusso. Ospita ogni anno gli yacht più grandi e più lussuosi del mondo, fino a 160 metri di lunghezza, vantando oltre il 60% di clientela estera che in media staziona in porto 30 giorni. La Marina si avvale della consulenza operativa di IGY MARINAS, il leader mondiale americano per la gestione dei porti turistici per yacht e superyacht, che gestisce circa venti esclusive marine in tutto il mondo.

“Nessun vincitore o vinto: è una festa del mare, perché il mare unisce e i Blue Marina Awards nascono proprio per fare bene al nostro Paese” – ha dichiarato Walter Vassallo, fondatore e coordinatore dei Blue Marina Awards. Questa edizione conferma che la portualità turistica italiana è viva, in crescita e capace di innovare. L’energia e la partecipazione che abbiamo visto oggi ci dicono che il futuro della blue economy è già iniziato, e i porti saranno i suoi protagonisti. I Blue Marina Awards contribuiscono alla costruzione di una portualità turistica competitiva, sostenibile, innovativa e inclusiva.”