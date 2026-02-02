Yacht Club Porto Rotondo: identità, territorio e futuro del mare

Eletto il nuovo Consiglio Direttivo e il nuovo Presidente

Porto Rotondo- Si è svolta il 31 gennaio, a Porto Rotondo, l’Assemblea elettiva dello Yacht Club Porto Rotondo che ha portato all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente, segnando l’avvio di una nuova fase per uno dei presìdi più autorevoli della cultura nautica in Sardegna e nel Mediterraneo.

Corrado Farra, il nuovo presidente dello Yacht Club Porto Rotondo

Nel corso degli anni, lo Yacht Club Porto Rotondo ha consolidato un ruolo centrale nel tessuto territoriale, affermandosi come punto di riferimento per la promozione dello sport velico, della cultura del mare e delle attività legate alla nautica da diporto. Regate, iniziative sportive, momenti divulgativi e progetti educativi hanno contribuito a fare del Club un luogo in cui competenza, passione e identità marinara diventano patrimonio condiviso.

Particolare attenzione è rivolta allo sviluppo di programmi dedicati ai giovani, con l’obiettivo di avvicinare nuove generazioni alla vela e agli sport acquatici anche in chiave formativa, valorizzando i temi della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente marino.

Lo Yacht Club Porto Rotondo si conferma inoltre, come punto di incontro e di scambio tra armatori, velisti e appassionati di motoryacht, un contesto dove la condivisione delle esperienze genera valore e dove la passione per il mare trova espressione attraverso regate, gare di pesca, escursioni e numerose attività sociali e culturali.

Ringraziamenti al Consiglio Direttivo uscente

L’Assemblea dei Soci e la nuova governance desiderano esprimere un sentito ringraziamento al Consiglio Direttivo uscente per l’impegno profuso e per il lavoro svolto a favore del Club e della comunità nautica del territorio.

Nuovo assetto istituzionale

Presidente: Fara Corrado

Vicepresidente: Colombo Angelo

Direttore di sede: Solinas Antonio Giovanni Battista

Tesoriere: Montalbano Gian Nicola

Commodoro: Nocella Pier Andrea

Consiglieri:

Sallustio Ravizza Giulia

Taddei Alberto

Venturelli Nicola

Crivellari Dino

Puligheddu Cristina

Presidente eletto – Corrado Fara

Alla guida dello Yacht Club Porto Rotondo è stato eletto Corrado Fara, Presidente della III Zona Sardegna della Federazione Italiana Vela, figura di riferimento del movimento velico isolano e nazionale.

Da anni impegnato nella promozione dello sport nautico, Fara ha costruito il proprio percorso all’interno del sistema velico ricoprendo ruoli di responsabilità tecnica e istituzionale, distinguendosi per l’attenzione alla formazione, alla crescita della vela giovanile e allo sviluppo organizzativo dei circoli e delle attività sul territorio. Un impegno costante, orientato alla diffusione della cultura del mare e dei valori sportivi, intesi come strumenti di educazione, inclusione e sostenibilità.

Il nuovo mandato si apre nel segno della continuità dei valori e di una visione strategica orientata a rafforzare il ruolo dello Yacht Club Porto Rotondo come polo di riferimento per lo sport, la cultura del mare, la formazione e la sostenibilità nel Mediterraneo.