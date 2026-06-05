MARINEDI PROTAGONISTA AL CONVEGNO NAZIONALE SUL LAVORO MARITTIMO A PROCIDA

Il CEO del Gruppo Marinedi, Renato Marconi, è intervenuto al panel “Un’economia che non si ferma mai” nell’ambito dell’VIII edizione del Convegno sul Lavoro Marittimo, svoltosi il 4 e 5 giugno a Procida.

Il Gruppo Marinedi ha preso parte all’VIII edizione del Convegno sul Lavoro Marittimo, appuntamento di riferimento per il settore, che si è svolto il 4 e 5 giugno presso la Procida Hall. L’evento, organizzato dal Comitato del Lavoro Marittimo con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di altre istituzioni, ha riunito rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale per un confronto sulle prospettive del comparto marittimo. In questo contesto, il Marina di Procida, parte del network Marinedi, ha partecipato in qualità di main sponsor dell’iniziativa, confermando il proprio ruolo attivo nel sostenere momenti di dialogo e approfondimento dedicati al settore.

Nel corso della seconda giornata, Renato Marconi, CEO di Marinedi, è intervenuto all’interno del panel “Un’economia che non si ferma mai”, dedicato al ruolo strategico dell’economia del mare e alle dinamiche che ne guidano lo sviluppo. Il dibattito ha visto la partecipazione di esponenti di primo piano del sistema portuale, delle istituzioni e delle principali associazioni di settore, in un confronto articolato sulle sfide e le opportunità legate alla crescita dell’economia marittima.

«La portualità turistica e il diporto nautico rappresentano un comparto relativamente contenuto in termini dimensionali, ma estremamente significativo per il mondo del lavoro marittimo» commenta Renato Marconi. «Parliamo di un ecosistema che, considerando anche la cantieristica e le attività collegate, coinvolge circa 100mila famiglie in Italia e contribuisce in modo concreto allo sviluppo dell’economia del mare. In questo scenario, attrarre un’utenza sempre più qualificata passa dalla qualità dei servizi, dalla trasparenza e certezza delle tariffe e dalla professionalità degli operatori. Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale il legame con la formazione: i nostri marina sono spesso in prossimità di istituti nautici, con i quali sviluppiamo un dialogo continuo, contribuendo alla crescita delle competenze e delle opportunità per le nuove generazioni».

La partecipazione di Marinedi si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso il contributo del settore della nautica e delle infrastrutture portuali allo sviluppo economico del Paese, confermando il ruolo dei marina come nodi strategici all’interno di un sistema che integra turismo, logistica e valorizzazione dei territori costieri.

Il Convegno sul Lavoro Marittimo si è confermato anche in questa edizione come un’importante occasione di confronto sui temi dell’innovazione, della formazione e della sostenibilità, elementi sempre più centrali per il futuro del settore. In questo scenario, il contributo degli operatori privati, insieme al dialogo con le istituzioni, rappresenta un fattore chiave per affrontare le trasformazioni in atto e rafforzare la competitività del sistema marittimo italiano.