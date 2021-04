Alicante confermata sede di tappa di The Ocean Race Europe

Scritto da Redazione Europa, Italia, News, Regate, Sport

Il porto spagnolo sarà la penultima città della regata, prima del finale di Genova

The Ocean Race Europe farà tappa ad Alicante, la città spagnola è dunque l’ultima località ad essere annunciata come sede di tappa dell’evento di maggio/giugno.

Alicante va ad aggiungersi al porto di partenza Lorient, in Francia; alla portoghese Cascais, e alla nostra Genova, che sarà palcoscenico del finale della prima edizione della regata europea.

Alicante è territorio familiare per The Ocean Race, ne ospita la sede dell’organizzazione ed è stata porto di partenza del giro del mondo ininterrottamente dal 2008.

“Siamo molto felici che Alicante, sede dell’organizzazione e del The Ocean Race Museum, ospiti la penultima tappa di questo nuovo evento, The Ocean Race Europe,” ha dichiarato Antonio Rodes, Direttore Generale della Sociedad Proyectos Temáticos della Comunità Valenciana (SPTCV).

“The Ocean Race Europe segnerà un percorso di continuità delle attività organizzate ad Alicante. La nuova regata europea ancora una volta pone Alicante nella cornice di grandi eventi di portata internazionale, contribuendo a sviluppare opportunità future di attrarre servizi e turismo e suscitando l’interesse dei media globali.”

The Ocean Race Europe è un evento nuovissimo nel calendario della vela oceanica mondiale, aperto ai monotipi VO65 e agli IMOCA 60 in configurazione equipaggio completo. I team giungeranno ad Alicante da Cascais, nella seconda tappa, e a metà giugno saranno ospiti del porto spagnolo.

“Siamo felici di portare The Ocean Race Europe ad Alicante,” ha spiegato il Regatta Director Phil Lawrence. “Darà ai nostri fan locali un assaggio di grande vela, prima della partenza del giro del mondo nell’ottobre 2022.”

“Il nostro Race HQ di Alicante sarà un punto focale per The Ocean Race Europe,” ha detto il direttore esecutivo Johan Salen. “Non solo Alicante ospiterà una tappa, ma i nostri uffici saranno l’hub per i contenuti media e la gestione della regata durante The Ocean Race Europe.”

Con la conferma di Alicante si completa la rotta e nei prossimi giorni verrà reso noto il programma completo di The Ocean Race Europe, incluse le regate costiere.

Gli organizzatori di The Ocean Race Europe danno massima priorità alla salute e alla sicurezza di tutti i partecipanti e gli stakeholder e seguiranno tutte le regolamentazioni e le indicazioni relative al Covid-19.