ULTIM’ORA: NICOLO’ VILLA VINCE UNA PROTESTA E RISALE AL 17° IN CLASSIFICA. IL DISTACCO DALLA QUOTA-TOKYO SI RIDUCE A 14 PUNTI

Scritto da Redazione Europa, News, Regate, Sport

Una lunga sessione in Giuria dopo la giornata di regate, una protesta vinta dall’azzurro Nicolò Villa, che trasforma una squalifica BFD (partenza anticipata con bandiera nera) in un 4° posto. Lo score del giorno per il timoniere del Circolo vela Tivano (9-4) lo rilancia in classifica al 17° posto, con 90 punti.

La nuova situazione di classifica, a due giorni e quattro prove dal termine del campionato, migliora le speranze azzurre nella corsa a uno dei due posti di qualifica per i Giochi di Tokyo. Nicolò Villa adesso è a 14 punti dall’olandese Duko Bos, che lo precede di cinque posizioni a 76 punti.

ILCA 7 MASCHILE, LA NUOVA CLASSIFICA DELLA CORSA A TOKYO

4° Joel Rodriguez Perez (ESP) 47 punti

12° Duko Bos (NED) 75

13° Wannes Van Laer (BEL) 81

17° Nicolò Villa (ITA) 90

22° Milivoj Dukic (MNE) 100

23° Eliot Merceron (SUI) 100

26° Alessio Spadoni (ITA) 107 punti

29° Giovanni Coccoluto Giorgetti (ITA) 115

Seguono in Gold: 39° Gianmarco Planchestainer (Fiamme Gialle), (7-33), 51° Dimitri Peroni (FV Malcesine) (63-30), 65° Giacomo Musone (Cn Rimini) (45-42) e 70° Matteo Paulon (CV Torbole) (62-62). In Silver con il 94° posto Cesare Barabino (YC Olbia) (18-BFD).

CLASSIFICHE COMPLETE – http://vilamourasailing.sailti.com/en/default/races/race-resultsall/text/2021-ilca-vilamoura-european-continental-qualification-en/menuaction/index