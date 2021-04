Trofeo Bianchi – Protagonist: La prima stagionale è di Whisper di Andrea Taddei

Bogliaco– E’ Whisper di Andrea Taddei il vincitore della prima stagionale della classe Protagonist, evento coincidente con il Trofeo Bianchi, ospitato a Bogliaco dal Circolo Vela Gargnano nel corso di questo weekend.

Dopo le due regate di ieri, valide per la ranking Protagonist Sailing Series, oggi gli equipaggi sono stati impegnati in una regata lunga, che ha visto affermarsi come vincitore Bessi Bis di Paolo Masserotti.

La prova di oggi ha preso il via con un vento di Peler sui 10-12 nodi, che ha accompagnato gli equipaggi fino alla boa di Campione, favorendo in una prima fase le imbarcazioni che avevano scelto di bordeggiare sul versante bresciano del Lago di Garda. Al cambio del vento tra Peler e Ora, poi, la classifica ha subito importanti cambiamenti grazie alla brezza più stabile e tesa nella zona del campo di regata prossima al versante veronese.

Al termine della regata lunga, il già citato Bessi Bis ha tagliato il traguardo in prima posizione, seguito da General Lee e da Yerba del Diablo. La classifica combinata dei due giorni quindi vede Whisper affermarsi come vincitore dell’evento, tanto overall quanto owner-driver, seguito da Bessi Bis e da Avec Plasir, medaglia di bronzo.

In ottica di ranking stagionale, le regate di ieri andranno a formare la classifica della ranking Protagonist Sailing Series, determinando il vincitore del circuito 2021, mentre la lunga di oggi conterà ai fini della ranking Protagonist Long Distance.