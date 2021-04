VELA OLIMPICA: CAMPIONATO DEL MONDO WINDSURF RS:X A CADICE – DAY 2

Prime tre regate del Mondiale con vento forte a Cadice per i windsurf olimpici RS:X

RS:X Maschile: Mattia Camboni vince una manche ed è 6° dopo tre prove (21-6-1).

31° Carlo Ciabatti e 37° Angelo Lilla.

RS:X Femminile: 13° Marta Maggetti (19-12-8), 14° Giorgia Speciale (14-16-9)

Vento forte, mare mosso ma tre regate per tutti i windsurfisti del Mondiale della tavola olimpica RS:X maschile e femminile a Cadice (Spagna), al quale partecipano 42 atleti e 28 atlete.

RS:X MASCHILE – Parte forte l’imprendibile olandese Kiran Badloe, iridato ed europeo in carica, ed è al comando dopo le prime tre manche (1-3-11), davanti all’israeliano Tom Reuveny (4-4-7) e al graco Byron Kokkalanis (13-1-2), tutti specialisti di vento forte.

L’azzurro Mattia Camboni (Fiamme Azzurre), vice campione d’Europa in carica, rimedia a una brutta prima prova con carattere e vince la terza (21-6-1), e al termine della giornata occupa il 6° in generale in una classifica ancora molto corta.

L’altro azzurro Carlo Ciabatti (Windsurfing Club Cagliari) è 31° dopo tre prove difficili (33-20-32).

RS:X FEMMINILE – Anche tra le surfiste l’Olanda domina, in testa l’iridata in carica Lilian De Geus (2-7-1), davanti alla francese oro di Rio 2016 Charline Picon (4-3-4) e alla polacca Zofia Klepacka (1-4-7), anche in questo caso atlete formate e specialiste con vento forte.

Le azzurre resistono e sono appena fuori dal top-10 della Medal Race: 13° Marta Maggetti (Fiamme Gialle) con tre prove in crescita (19-12-8), e 14° Giorgia Speciale (Circolo Canottieri Aniene) (14-16-9).

Il calendario del Mondiale – che rispetta tutti i protocolli di sicurezza e le misure di prevenzione contro il Covid – prevede fino a tre prove al giorno da venerdi 23, e la conclusione con la Medal Race tra i primi 10 della classifica prevista per martedi 27.