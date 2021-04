VELA OLIMPICA: CAMPIONATO DEL MONDO WINDSURF RS:X A CADICE – DAY 3

Altre tre regate al Mondiale dei windsurf olimpici RS:X a Cadice.

RS:X Maschile: dopo 6 prove, un grande Mattia Camboni è al 2° posto in generale.

33° Carlo Ciabatti e 39° Angelo Lilla.

RS:X Femminile: 8° Marta Maggetti; 10° Giorgia Speciale.

Secondo giorno di regate per il Mondiale del windsurf olimpico RS:X maschile e femminile a Cadice (Spagna), un’altra splendida giornata di vento planante da Sud Est tra 12 e 15 nodi, condizioni rese molto tecniche dalla tipica onda oceanica formata ma di direzione opposta a quella del vento. Buone notizie dagli atleti azzurri: in campo maschile Mattia Camboni (Fiamme Azzurre) guadagna il 2° posto della classifica, in quello femminile Marta Maggetti (Fiamme Gialle) sale all’8° e anche Giorgia Speciale entra in top-10.

RS:X MASCHILE – Il superfavorito olandese Kiran Badloe, doppio iridato ed europeo in carica, allunga in testa con un’altra giornata da leader (3-1-2), ma alle sue spalle svetta alla grande l’azzurro Mattia Camboni (Fiamme Azzurre), con tre prove di spessore iridato (2-4-6) ed è secondo a 9 punti dal vertice. Buona visione del campo di regata e ottima velocità sono state le armi del surfista di Civitavecchia. A pari punti il terzo è l’israeliano Yoav Cohen (1-3-3).



Gli altri grandi protagonisti inseguono: quarto il greco Byron Kokkalanis (5° a Rio 2016), quinto il polacco Piotr Myszka (4° a Rio 2016) e settimo il francese Pierre Le Coq (medaglia di bronzo a Rio 2016).

Dopo due giorni e sei regate è entrato nel calcolo del punteggio lo scarto del peggior risultato. Per Mattia Camboni è il 21° della prima prova, ma quasi tutti nella top-10 della classifica hanno uno scarto piuttosto alto. Mondiale bello e interessante, subito entrato nel vivo.

La classifica indica chiaramente dopo sei prove plananti che Camboni è molto competitivo in una condizione che di solito non era la sua, una dimostrazione di ulteriore crescita e maturità che lo rende tra gli atleti più completi della flotta.

L’altro azzurro Carlo Ciabatti (Windsurfing Club Cagliari) è 33° in generale, la sua giornata era iniziata con un 21° posto, ma a causa di un malessere ha dovuto rinunciare alle due manche successive. Angelo Lilla, atleta “senior” del CV Torbole, è al 39° posto (36-37-DNC).

RS:X FEMMINILE – Continua la sua corsa in testa l’iridata in carica Lilian De Geus (4-1-2 di giornata), alle sue spalle sale la temibile israeliana Katy Spychakov (3-5-1) mentre resta terza la polacca Zofia Klepacka (1-10-3), che relega al quarto posto la francese Charline Picon (oro di Rio 2016) (7-2-4).

Le azzurre crescono ed entrano entrambe nella top-10: Marta Maggetti (Fiamme Gialle) sale all’8° posto con tre prove di vertice (5-7-5), e Giorgia Speciale (CC Aniene) al 10° (8-6-11). Il Mondiale intanto perde una protagonista annunciata, la spagnola Blanca Manchon, che aveva iniziato alla grande (3-1 nelle prime due regate) ma poi è stata costretta al ritiro per problemi fisici.

Il calendario del Mondiale – che rispetta tutti i protocolli di sicurezza e le misure di prevenzione contro il Covid – prevede ancora tre regate al giorno lunedi 26 e altre prove martedi 27, per definire la griglia di partenza delle Medal Race tra i migliori 10 delle due classifiche, che nella stessa giornata assegneranno quelli che saranno gli ultimi podi iridati del windsurf RS:X che non sarà più olimpico dopo Tokyo.

CLASSIFICHE COMPLETE – https://regatas.fav.es/en/default/races/race-resultsall/text/2021-gotas-de-oro-rsx-windsurfing-world-championships-including-the-2021-puerto-sherry-rsx-u21-windsurfing-championships-2021-es/menuaction/race-toa