Due golfi di lignano, successo pieno della Compagnia della Vela

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Venezia– Continua la serie di successi sportivi della Compagnia della Vela di Venezia. Nel fine settimana scorso l’X41 Sideracordis, imbarcazione del presidente del circolo PierVettor Grimani, si è aggiudicata il primo posto di classe (Orc B) e il secondo posto “overall” alla 46. edizione della regata dei “Due golfi” organizzata dal circolo Yacht Club di Lignano. A bordo c’erano anche altri soci della Compagnia: Orsola Grimani, Andrea Tedesco, Michele Schito e Pierfilippo Barison.



Partecipanti alla regata c’erano anche Dario Perini, su Seven J Seven (secondo in Orc C), Andrea Sponza, su ça va (secondo in Orc B), e il socio Nicolò Zanchi, che faceva parte all’equipaggio di Lady Day 998 (sotto il guidone dello Yacht Club Adriaco, primo overall, aggiudicandosi il Memorial Burgato).

«Tutta la Compagnia ha conseguito ottimi risultati, la “Due golfi” è una classica che si è disputata in tre giorni con cinque prove a bastone. Ha raccolto imbarcazioni dalla XII e XIII zona ed è stata una regata molto interessante perché le barche presenti sono competitive», ha commentato Grimani.

Il presidente del circolo ha proseguito raccontando l’evento: «Sono state giornate bellissime, tutte con vento tra gli 8 e 13 nodi, l’ideale per il divertimento. L’organizzazione sia a terra che in mare è stata eccellente, purtroppo, visto il covid, il rispetto delle regole non ha consentito eventi a terra».

Proprio sul covid, Grimani ha affermato: «Tutti eravamo entusiasti di tornare a regatare, aver ripreso dopo la Veleziana di ottobre scorso, a distanza di mesi, porta molta positività. Anche perché la bellezza della regata e il risultato danno ulteriore carica per continuare a partecipare confidando nella risoluzione di tutti i problemi. La vela è uno sport bellissimo, che consente di stare all’aria aperta, rispettando le regole».

Proprio il desiderio di tornare ad andar per mare sarà soddisfatto dalla Compagnia della Vela, che tra i prossimi appuntamenti annovera la seconda tappa del campionato italiano classe sb20 dell’8-9 maggio 2021, oltre al campionato italiano match race open e u23 – Trofeo Salone nautico del 4-6 giugno 2021.

A corollario del bel momento che la Compagnia sta passando, si rende noto che la scorsa settimana è stato approvato sia il bilancio consuntivo, che quello preventivo, nonostante il momento di difficoltà generale che il covid ha imposto.