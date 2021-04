FIPSAS sceglie Suzuki come partner ufficiale per una pesca più etica

-La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee ha scelto Suzuki come Partner per la pesca di superficie per la stagione sportiva 2021;



-Il Brand Suzuki sarà presente sulle divise della Nazionale (Big Game e Predatori da Barca) durante i Mondiali 2021 e sulle divise dei giudici gara impegnati sempre nei Campionati Italiani e nei Mondiali 2021 di Big Game e Predatori da Barca;



-I fuoribordo Suzuki senza patente “dal 2.5 al 40 cv” sono stati scelti dalla Federazione grazie all’affidabilità e all’efficienza, che consentirà ai guardia-pesca di affrontare il loro lavoro con serenità e nel rispetto per l’ambiente.

Suzuki è orgogliosa di essere Partner Ufficiale FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) per la stagione 2021.

Suzuki nella nautica produce motori fuoribordo estremamente tecnologici, ovvero sistemi di propulsione che consentono di poter praticare qualsiasi attività outdoor legata all’utilizzo della barca, in primis la pesca sportiva. Consapevole che si tratta di passioni da vivere nella natura, sia in acque dolci che in mare, Suzuki da sempre si prodiga per la crescita di una cultura volta a responsabilizzare i propri clienti al maggior rispetto dell’ambiente, anche modificando abitudini consolidate.

Esemplare in questo senso è l’iniziativa che Suzuki sta sostenendo in Italia attraverso l’attività dei propri testimonial che fanno parte del “Suzuki Fishing Team”. Ciascuno degli equipaggi che compongono il Suzuki Fishing Team lavora in prima linea affinché il catch and release, ovvero la liberazione dei pesci dopo la cattura, più che una pratica diffusa fra i pescatori si converta in uno stile di vita.

L’impegno del costruttore giapponese verso un approccio più etico alla natura e all’eco-sistema, è sottolineato inoltre dalla partnership con FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.

“Insieme contro il bracconaggio” è infatti un’iniziativa volta a combattere il grave problema della pesca di frodo nelle acque interne, attività che, giorno dopo giorno e purtroppo con sempre maggiore vigore, sta gravemente depauperando il patrimonio ittico dei nostri fiumi e laghi.

Per dare un contributo tangibile al contenimento di tale scempio, Suzuki ha fornito a FIPSAS 10 fuoribordo in uso gratuito per le sue attività di controllo e prevenzione. Nello specifico, si tratta di 5 Suzuki DF40A, 1 Suzuki DF20A e 4 Suzuki DF6A, tutti modelli conducibili senza patente. Affidabili, robusti, prestazionali, in grado di consumare poco e quindi di contenere il livello delle emissioni nocive, saranno uno strumento efficace per i guardia pesca di FIPSAS nella loro quotidiana e preziosa attività di vigilanza e prevenzione del bracconaggio ittico.

La partnership tra Suzuki e FIPSAS viene inoltre estesa anche ai Campionati di pesca sportiva dalla barca per le discipline di Big Game e Predatori da Barca 2021 e 2022, e a tutte le gare federali provinciali delle stesse discipline.

Anche in questo caso si tratterà di un’attività volta a far leva sulla cultura di tutti gli appassionati che praticano la pesca sportiva in mare, anche attraverso la divulgazione del progetto “Suzuki Clean Ocean Project”, al quale Suzuki aderisce e che l’azienda promuove dal 2011. Il Suzuki Clean Ocean Project ha come scopo, oltre alla sensibilizzazione verso la problematica ambientale, la raccolta di plastica e rifiuti nelle acque, per cercare di contenere un rischio sempre più pressante per l’ambiente. Questa campagna sinora ha coinvolto oltre 8.000 persone desiderose di dare un contributo per migliorare l’ecosistema marino ed è stata ufficialmente riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente giapponese nell’ambito della “Plastic Smart Campaign”.

Nella stessa direzione va l’impegno di Suzuki attraverso l’implementazione di alcune tecnologie nei suoi fuoribordo: il Suzuki Lean Burn – un sistema che riduce il consumo di carburante e di conseguenza le emissioni nocive – per ridurre l’inquinamento atmosferico e il Micro-Plastic Collector – un innovativo sistema di filtraggio dell’acqua di raffreddamento dei motori fuoribordo che raccogliere le micro plastiche durante la navigazione – contro l’inquinamento da micro-plastiche.