CAMPIONATO VELICO J/70 CUP 2021 – WOLTERS KLUWER SPONSORIZZA L’EQUIPAGGIO NOTAROTEAM

Scritto da Redazione Altro, commerciale, Italia, News, Regate, Sport

WOLTERS KLUWER AFFIANCA LUCA DOMENICI E IL NOTAROTEAM NEL CAMPIONATO VELICO J/70 ITALIAN CLASS CUP 2021

Milano– Luca Domenici, notaio, timoniere ed armatore romano, ritorna alla guida del suo equipaggio “NotaroTeam” nella J/70 Italian Class Cup 2021 con il supporto di Wolters Kluwer, leader nello sviluppo e commercializzazione di soluzioni editoriali, software e servizi per il settore legale, notarile, fiscale, del lavoro e compliance per liberi professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione.

Per la prima volta la regata J/70 Italian Class farà tappa al Porto Marina di Nettuno, nel Golfo di Anzio e Nettuno che nasce sotto le mura dell’antico borgo medievale a pochi chilometri da Roma. Dopo il primo appuntamento, che vedrà sfidarsi 28 equipaggi dal 30 aprile fino al 2 maggio, la coppa proseguirà con altre tre tappe per aggiudicarsi il trofeo: dall’11 al 13 giugno sulla riviera adriatica a Rimini, dal 9 all’11 luglio sul Lago di Garda e dal 1 al 3 ottobre a Punta Ala.

“Sosteniamo con orgoglio Luca Domenici e il suo NotaroTeam nel ritorno alla vela dopo un anno che ha colpito duramente anche il mondo dello sport ma che gli ha riservato molte soddisfazioni – dichiara Domenico Digregorio, managing director Legal & Compliance software di Wolters Kluwer Legal & Regulatory Italia. – Fare squadra ed essere efficienti in tutti i momenti della gara è fondamentale per un equipaggio. Questo è lo spirito che guida anche Wolters Kluwer nello sviluppo delle soluzioni gestionali che consentono di prendere decisioni con velocità e sicurezza”.

“Sono molto emozionato nel tornare a regatare nelle acque di casa – è il commento del notaio velista Luca Domenici. – Non vedo l’ora di iniziare a regatare grazie agli sponsor Wolters Kluwer Italia e NotaioNext davanti agli occhi di mio padre allenatore, di mio figlio allievo, della mia encomiabile moglie con tutto l’affetto della mia amata famiglia, dei miei collaboratori e di tutti i miei amici”.

Per i notai, Wolters Kluwer ha sviluppato NotaioNext, la piattaforma digitale integrata per la gestione dello studio notarile, giunta ad aprile 2021 alla versione 3.5, che si caratterizza per la semplicità di utilizzo, innovazione e ampia copertura funzionale che facilità il lavoro del notaio, promuovendo una stretta ed efficace collaborazione tra i professionisti di studio. Tutto questo grazie ad una tecnologia full cloud, accessibile da browser web e da qualsiasi dispositivo e ad un’ampia gamma di implementazioni avanzate come la Business Intelligence notarile con il modulo aggiuntivo ADG.