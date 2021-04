J/70 Cup 2021: Petite Terrible-Adria Ferries pronta a tornare tra le boe della J/70 Cup

Marina di Nettuno– Dopo una lunga serie di allenamenti invernali, il Petite Terrible Sailing Team è a Nettuno dove, tra venerdì e domenica, è in programma la prima frazione della J/70 Cup 2021. Un appuntamento organizzato dalla Marina di Nettuno in collaborazione con il locale Yacht Club e con la J/70 Italian Class che conterà sulla presenza di una trentina di equipaggi, inclusa la quasi totalità dei team che in corso di stagione ambiscono ai risultati più importanti.

Favorito d’obbligo in virtù dei tanti successi prestigiosi ottenuti tra le boe di questa competitiva classe one design, Petite Terrible-Adria Ferries si presenta ai blocchi di partenza della stagione 2021 con un equipaggio che per tre quarti ricalca quello dell’anno passato. Claudia Rossi ha infatti confermato il tattico Michele Paoletti, protagonista di tutti e tre i titoli europei conquistati dal team dell’armatrice anconetana, e il randista nonché responsabile del settore One Design Italia per conto di North Sails, Giulio Desiderato, Volto nuovo sarà quello di Enrico Voltolini, reduce dalla vittoria nella Prada Cup con Luna Rossa Prada Pirelli Team e per questo rientrato da pochissimo dalla trasferta in terra neozelandese.

Tra gli avversari degni di menzione non mancheranno J-Curve di Mauro Roversi, vincitore del circuito 2020, Notaro Team di Luca Domenici, Viva di Alessandro Molla e DAS Sailing Team di Alessandro Zampori.

“La voglia di tornare a regatare è davvero tanta: dopo il lunghissimo periodo di stop siamo assolutamente carichi, motivati e curiosi di vedere come funzioneranno le sinergie di bordo e se le nostre performance saranno in linea con il passato sin dai primi bordi – spiega Claudia Rossi – Abbiamo tanta voglia di divertirci, ancor più di vincere. Sarà una stagione lunga e impegnativa, che avrà il focus su Europeo e Mondiale”.

Dopo Nettuno, sempre nell’ambito della J/70 Cup 2021, il Petite Terrible Sailing Team sarà di scena a Rimini, Malcesine e Punta Ala.

La stagione 2021 del Petite Terrible Sailing Team è supportata da Aadria Ferries e dal partner tecnico Montura.

Info e classifiche saranno consultabili qui.