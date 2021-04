ELBA/PESCA: IL BIG GAME FISHING APRE LA STAGIONE CVMM

In programma il Campionato italiano di Drifting per società 2021

Marciana Marina– Il calendario agonistico 2021 del Circolo della Vela Marciana Marina si aprirà dal 6 al 9 maggio prossimi con un importante manifestazione di pesca, il Campionato italiano di Drifting per società 2021, organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e in particolare la Sezione FIPSAS Provinciale di Livorno.

Si tratta di una tipologia di pesca compresa nel Big Game Fishing, la pesca che prevede la cattura di pesci predatori sia pelagici che stanziali: il Drifting è una specialità che contempla l’utilizzo di un natante in deriva o all’ancora (la scelta del metodo dipende dalle condizioni meteo-marine) e principalmente si tratta di pesca al tonno con l’uso esclusivo della sardina come esca e pastura.

Si tratta di una specialità “ecologica” in quanto il pesce non viene catturato, ma liberato dopo la misurazione in acqua.

Le squadre partecipanti – hanno già confermato la partecipazione 20 Società con 47 squadre provenienti da tutta Italia, compresi 3 equipaggi elbani – si ritroveranno al CVMM giovedì 6 maggio per le operazioni di accreditamento e il briefing, mentre le gare vere e proprie avranno luogo nei due giorni seguenti il 7 e l’8 maggio con l’inizio rispettivamente della 1a e 2a manche a partire dalle ore 8.00 per continuare fino al tardo pomeriggio. La premiazione avrà luogo a conclusione della 2a manche sabato 8 maggio.

La giornata di domenica 9 maggio verrà utilizzata in caso le condizioni meteo-marine non consentano lo svolgimento di almeno di una delle manche previste dal programma.

La manifestazione si disputerà con il patrocinio del Comune di Marciana Marina e con il supporto di Acqua dell’Elba, Elba Bevande, Sporting Club Marciana Marina, Amici del Mare Marciana Marina, La Bottega del Pescatore, Ondazzurra Nautica, Lowrance, Ristorante La Vecchia Marina, Top Game Top Fishing, Italcanna, Lawley Jeans, Hotel Marinella.